Ieri notte sulla HBO e in contemporanea su Sky Atlantic, ha avuto luogo la battaglia più attesa della fortunatissima serie Game of Thrones. La puntata, dal titolo "The Long Night", ha infatti messo in scena l'epico scontro tra l'esercito capitanato da Daenerys Targaryen e la temibile armata del Re della Notte.

L'epica battaglia contro il Re della Notte

Nel corso dell'episodio hanno perso la vita Jorah Mormont, caduto nel disperato tentativo di proteggere la sua Regina, e Theon Greyjoy che, dopo il tradimento, si è sacrificato pur di dimostrare la sua rinnovata lealtà nei confronti degli Stark.Un episodio che, pur suscitando parecchie polemiche, ha riproposto tutti gli elementi che hanno fatto di Game of Thrones il telefilm più seguito degli ultimi tempi.

L'epilogo della battaglia ha, infatti, entusiasmato anche i telespettatori più esigenti che hanno ritrovato in Arya la vera eroina di tutta la serie. E' stata, infatti, la più giovane delle sorelle Stark ad impugnare la daga che ha posto fine alla vita del Re della Notte. Ma cosa succederà adesso che i Sette Regni non sono più minacciati dall'arrivo della notte?

Daenerys Targaryen in viaggio per sfidare Cercei Lannister

Sebbene la HBO prosegua con la sua decisione di non rilasciare le sinossi ufficiali, il network ha comunque proposto il promo del prossimo episodio.

Appena trenta secondi di video che sono, però, bastati a chiarire la storyline che verrà trattata nel corso di Game of Thrones 8x04. Ma non è tutto, le immagini sono state utili a far luce sulle sorti di alcuni personaggi che, a causa dei concitati momenti finali, non erano state chiarite. Ma andiamo con ordine.Il trailer dell'episodio, in onda domenica 5 maggio, si apre con l'immagine di Cercei Lannister che scruta, soddisfatta, i preparativi del suo esercito all'imminente guerra. Il video si sposta poi su Grande Inverno dove la voce fuori campo di Daenerys annuncia ai superstiti la vittoria contro il Re della Notte.

Ad ascoltare le sue parole Arya e un preoccupato Jon Snow, mentre è dalle immagini successive che scopriamo le sorti di Missandei e Lord Varys. Entrambi i consiglieri della Regina sono in vita e pronti a combattere al suo fianco. Anche Sansa è sopravvisuta alla guerra e con lei i due draghi che sorvolano minacciosi le flotte Targaryen ormai in partenza verso Approdo del Re.Il promo si conclude con un breve frame di Cercei che sembra osservare l'orizzonte in attesa del nemico. Un ghigno fiero e deciso che fa da sfondo alle parole di Daenerys che, minacciosa, annuncia i suoi propositi di scardinare l'esercito nemico e di appropriarsi, finalmente, del tanto agognato Trono di Spade:

Quale sarà, dunque, l'esito dell'ultimissima battaglia che affronteranno i nostri protagonisti? Non ci rimane che attendere domenica prossima per scoprirlo e magari sperare in qualche nuovo e succulento spoiler direttamente dai produttori della serie.