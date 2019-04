Le anticipazioni ''Il Segreto'' continuano a regalare colpi di scena non da poco. Nelle puntate in onda in questi giorni su Canale 5, Maria deve affrontare una serie di situazioni difficili. Da una parte ci sono i suoi genitori Emilia e Alfonso in pericolo, mentre dall'altra Gonzalo non smette di farla soffrire. Il colpo di grazia arriverà quando la Castaneda apprenderà da Fernando che suo marito ha accettato un cospicua somma di pesetas per allontanarsi per sempre da Puente Viejo e lasciargli campo libero.

Intanto, i telespettatori si chiedono che fine abbia fatto Francisca Montenegro. A dare una svolta a questa storyline ci penserà Mauricio, con una scoperta che lo lascerà esterrefatto.

Anticipazioni 'Il Segreto': Mauricio scopre il nascondiglio di Francisca

Le anticipazioni 'Il Segreto' raccontano che non mancherà molto perché la verità sulla morte di Francisca venga galla. Il Godoy seguirà Raimundo e lo beccherà mentre conversa con la Montenegro nelle catacombe della Casona. L'Ulloa non potrà certo dare una spiegazione plausibile e così sarà costretto ad ammettere la verità, pregando Mauricio di non rivelare nulla.

Nel frattempo, Antolina si approfitta del fatto che Elsa è stata costretta a trasferirsi a casa sua dopo essere stata cacciata dalla scuola, accusata di essere l'artefice della rapina alla locanda. La biondina non perderà tempo per umiliare la rivale, trattandola come una schiava. Tuttavia Elsa non si farà intimorire e sfrutterà questa occasione per raccogliere le informazioni necessarie per smascherare Antolina.

'Il Segreto', Antolina ed Elsa e la convivenza pericolosa

Antolina di certo non starà a guardare e inizierà ad avvelenare Elsa mettendole del detersivo nel latte.

La Laguna starà molto male e non riuscirà a dare una spiegazione a quei lancinanti dolori allo stomaco. Nel frattempo, la Ramos insinuerà in Isaac il dubbio che Elsa si stia inventando i suoi malesseri per attirare l'attenzione. Antolina arriverà persino a mentire al marito, raccontandogli che la Laguna fu ricoverata per un lungo periodo in una clinica per malati mentali.

Nel frattempo, Severo propone ad Anacleto di raccontare nel suo giornale i progressi del caso contro Eustaquio Molero e lo avverte di quanto pericoloso possa essere il minatore.

Hipolito invece sarà molto preoccupato per Gracia, in quanto in Svizzera c'è una tormenta di neve che potrebbe rendere difficoltoso il trasporto della moglie in clinica per partorire. Francisca invece si nasconde con abilità nelle catacombe, aspettando il momento adatto per ricomparire. Quando? Le prossime anticipazioni 'Il Segreto' daranno le risposte.