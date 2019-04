Nelle prossime puntate della famosa soap opera spagnola Il Segreto ci saranno diverse novità interessanti. Alcune anticipazioni riguardano Fernando Mesia, interpretato dall'attore Carlos Serrano, il quale rischierà di morire. In seguito, a Puente Viejo torneranno Beltran ed Esperanza, i figli di Maria e Gonzalo. Successivamente Fernando si dimostrerà turbato per essere stato imbrogliato sulla finta morte di Francisca Montenegro: Donna Francisca è infatti ricomparsa improvvisamente dopo che Fernando ha liberato Alfonso ed Emilia dai sequestratori. Il Mesia deciderà di accettare l'ordine della dark lady di lasciare Puente Viejo, ma sarà trattenuto ancora per qualche giorno da Raimundo.

Incidente per Beltran ed Esperanza

Maria ordinerà a Gonzalo di portare Beltran ed Esperanza a Puente Viejo. In seguito si scoprirà che l'auto che stava portando i bambini al paesello ha avuto un brutto incidente. Poi Mauricio Godoy, insieme ad altri uomini, si recherà sul posto della sciagura e penserà che sia l'autista che i bambini siano morti nello schianto. Successivamente, Fernando e Prudencio andranno a cercare i piccoli nei boschi vicini alla cittadina. Durante le ricerche i due uomini ipotizzeranno che i bambini possano trovarsi vicino la 'Bocca del Diavolo', in una sorta di grotta.

Poi Fernando si sporgerà da un grande dirupo e precipiterà improvvisamente. In seguito Prudencio penserà che il Mesia sia morto, ma quest'ultimo si riprenderà poco dopo e si spingerà fin dentro la grotta per cercare i due bambini. Fortunatamente riuscirà a trovarli sani e salvi. Fernando, con l'aiuto di Matias e Mauricio, cercherà di portare Beltran ed Esperanza dalla loro madre, ma la situazione si complicherà.

Fernando potrebbe morire

Dopo la caduta, Fernando Mesia sarà parecchio debole, successivamente verrà sopraffatto improvvisamente da una brutta ipotermia, causata dal freddo all'interno della grotta.

Poi il dottor Zabaleta visiterà il Mesia e constaterà che le condizioni di salute dell'uomo sono abbastanza gravi, per tale ragione avviserà Raimundo e Maria che l'uomo potrebbe perfino non superare la notte. Infine Maria e Gonzalo apprezzeranno molto il coraggio avuto da Fernando, mentre Francisca Montenegro non sarà dello stesso parere. La donna non riuscirà ad assolvere il Mesia, poiché è convinta che l'uomo abbia preparato l'incendio che ha ucciso tutta la famiglia Castaneda.