Intriganti novità arrivano dalle nuove anticipazioni de Il Segreto. Nelle puntate in onda dal 29 aprile al 5 maggio la famiglia Miranar sarà in pensiero per Gracia mentre Elsa perderà casa e lavoro.

Adela dimessa dall'ospedale

Le anticipazioni de Il Segreto dal 29 aprile al 5 maggio svelano che Marcela scoprirà che qualcuno ha rubato i soldi nascosti dietro il bancone. A questo punto la moglie presenterà a Matias una lista di presunti sospettati tanto da essere sicura che il ladro si nasconde tra i dipendenti della locanda.

Intanto Dolores comincerà a spargere la voce che Elsa abbia rubato i soldi dopo essere stata aizzata da Antolina. Dall'altro canto, Adela sarà dimessa dall'ospedale nonostante le sue condizioni di salute rimangano critiche mentre Matias chiederà a suo nonno notizie sulla scomparsa di Gonzalo e dei suoi cari genitori.

Il Segreto: Gracia data per dispersa

Alla locanda Matias e Marcela cominceranno ad interrogare il personale di servizio fino ad arrivare ad Elsa. Proprio quest'ultima si dichiarerà innocente, tanto da puntare il dito contro Consuelo.

La nonna di Julieta apparirà molto offesa dalle parole della Laguna mentre Marcela vorrà dimostrare a tutti i costi che Elsa è la ladra. Poco dopo Matias sbatterà fuori di casa la Laguna. Nel frattempo Hipolito e Dolores chiederanno aiuto a Fernando per ritrovare Gracia, dispersa in Svizzera.

Elsa perde il lavoro

Dolores aizzata da Antolina metterà in cattiva luce la Laguna, la quale troverà rifugio a scuola. Qui Adela sarà costretta a licenziarla dopo aver scoperto gli ultimi avvenimenti nei suoi riguardi.

Allo stesso tempo, Fernando dichiarerà di essere diventato un uomo migliore davanti Maria. Inoltre il Mesia darà una buona notizia ad Hipolito. Infatti rivelerà che Gracia è isolata in un piccolo paesino della Svizzera sebbene abbia un numero di telefono con il quale possono contattarla. A tal proposito Dolores e Hipolito riusciranno a sentire la voce di Gracia tanto da tirare un sospiro di sollievo. Alla Casona Maria e Raimundo riceveranno una lettera di richiesta di riscatto per i loro congiunti.

Hipolito in ansia per la moglie

Dagli spoiler de Il Segreto, in onda dal 29 aprile al 5 maggio, si evince che Maria crederà che dietro il rapimento dei suoi genitori ci sia la mano di Fernando. Don Anselmo, invece, sarà l'unico a dare ospitalità alla povera Elsa che dimostrerà di non avere nessuna intenzione di andarsene. Nel frattempo Pilar dimostrerà di non fidarsi dell'aiuto di Julieta, mentre Adela e Carmelo decideranno di aiutare Severo nella causa contro Eustaquio Molero, il proprietario della miniera situata a Las Lagunas.

All'emporio, Hipolito sarà molto in ansia per l'avvicinarsi del parto di Gracia, isolata in una piccola frazione svizzera. Infine Adela avrà un nuovo malore che le farà perdere momentaneamente la memoria. Come evolverà la storia? Le prossime anticipazioni de Il Segreto lo sveleranno.