Sabato 27 aprile 2019 è andata in onda una nuova puntata del Serale di Amici 2019, il talent show di Maria De Filippi che anche ieri sera ha tenuto incollati al televisore una media di 3 milioni di telespettatori. Grandi emozioni nel corso della serata, che ha visto come ospite d’eccezione John Travolta e che, a sorpresa, ha visto l’eliminazione di Valentina. Un’uscita che ha fatto infuriare non poco la giudice speciale Loredana Bertè la quale, al termine della trasmissione, ha messo ancora in discussione l’operato dei professori della commissione. Continua la guerra tra i prof e la Bertè e in settimana scopriremo le ulteriori proposte dell’artista calabrese alla produzione di Amici.

Amici, puntata del 27 aprile: Valentina viene eliminata, Mameli salvo

Come annunciato nel corso dei day time, il coach della squadra bianca Ricky Martin era assente nella puntata del 27 aprile, a causa di un impegno benefico a Portorico. I ragazzi sono stati seguiti quindi, da Fabio Rovazzi che ha preso in mano le redini della squadra, cercando anche di difendere i suoi allievi dagli attacchi di Loredana, come nel caso di Mameli e di Rudy per quanto riguarda Giordana. Ospite speciale di ieri l’attore hollywoodiano John Travolta che si è cimentato nei suoi celeberrimi passi di danza con i ballerini Umberto e Valentina.

Proprio quest’ultima, a sorpresa, è finita alla sfida finale con Mameli uscendone sconfitta. Un risultato che in molti non si aspettavano e che ha lasciato basita anche Loredana Bertè da sempre una grande estimatrice della ballerina della squadra blu.

Amici 2019, la Bertè sbotta dopo l’eliminazione di Valentina: ‘È un talento incredibile’

La quinta puntata del serale di Amici è stata ricca di emozioni e di scontri che hanno visto protagonisti la Bertè e Rudy Zerby. L’artista calabrese ha criticato duramente ancora una volta Mameli che invece è stato difeso dai prof di canto, ma lo scontro più acceso ha riguardato le diverse opinioni in merito a Giordana, con la ragazza che a un certo punto era anche in lacrime.

L’eliminazione di Valentina sicuramente, metterà ancora carne al fuoco nella guerra intrapresa dalla Bertè con tutti i prof di canto e ballo che, a suo giudizio, non valorizzano chi ha realmente talento. Subito dopo l’esito della sfida Loredana ha così commentato la ballerina dei blu: "È un talento incredibile, non ce ne sono tanti così. Ricominciano i giochetti strani", chiara allusione all’operato della commissione.

Ora non resta che attendere i day time trasmessi in settimana nel pomeridiano di Canale 5, per scoprire cosa ha in serbo la Bertè per la prossima puntata, che ricordiamo andrà in onda sabato 4 maggio in prima serata.