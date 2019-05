Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole”. Nel corso delle scorse puntate, è emerso un personaggio che fino a poco tempo fa era solo uno appartenente al contorno della soap: Clara, la bellissima e sensuale cameriera di casa Viscardi. La donna, interpretata dalla giovane Imma Pirone, nelle puntate che andranno in onda nei prossimi giorni, avrà modo di emergere sempre di più acquisendo un ruolo abbastanza importante accanto al perfido avvocato Alberto Palladini.

La donna è stata subito additata come una delle tante prede dell’uomo d’affari ma, stando a quanto anticipato da un noto settimanale, Nuovo tv, il suo ruolo sarà tutt’altro rispetto a ciò che è sembrato fin’ora: il suo personaggio acquisirà infatti nel corso nel tempo molta importanza nelle vicende in cui sarà coinvolto Alberto.

Imma Pirone, nei panni di Clara, sarà colta in flagrante da Alberto mentre fruga tra le sue cose

È già da un po’ di tempo ormai che la famiglia Viscardi è uscita dalle scene di “un posto al sole”.

Dopo la morte di Veronica infatti, Valerio ha deciso di affidare tutto il suo impero al suo unico amico Alberto Palladini per poter stare vicino a sua figlia Vera reclusa in una clinica psichiatrica a scontare la sua pena lontano da Napoli. Alberto fin da subito si è mostrato assetato di potere tanto da spingere il suo amico Valerio a fidarsi ciecamente di lui. Ma il Viscardi si è fidato davvero totalmente? Alberto, dopo la partenza di Valerio ha continuato a risiedere nel suo bellissimo appartamento e a essere curato dalla bellissima governante Clara.

Ultimamente però l’interesse dell’uomo per la donna è andato molto al di là di un semplice rapporto lavorativo. I due infatti si sono abbandonati alla passione ma ciò che ancora non è chiaro è se si tratti di un semplice divertimento per entrambi o di qualcosa di più profondo. Stando a quanto rivelato da un noto settimanale, pare che il ruolo della donna diventerà sempre più importante. Ad essere messo in discussione non sarà l’interessamento di Alberto nei suoi confronti, ma la sua sincerità nei confronti dell’uomo.

Pare infatti che la donna ben presto si metterà con destrezza a frugare tra le cose del suo amante e nel suo personal computer. E sarà proprio mentre si troverà dinnanzi al suo PC che verrà colta in flagrante dall’uomo. Come giustificherà il suo gesto, ma soprattutto per quale motivo la bellissima cameriera si interesserà agli affari dell’avvocato Palladini. L’ipotesi più accreditata è che la donna sia stata lasciata li di proposito proprio con il chiaro intento di spiare le mosse di Alberto, ma sarà davvero cosi? La donna agirà per conto di qualcun altro? O rimarrà accanto ad Alberto per amore?