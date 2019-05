La puntata numero 1000 della soap Una vita, ha comportato nelle trame iberiche attuali, numerose novità e l'uscita di scena di personaggi ormai storici come Lucia, la cugina di Celia e madre di Mateo, il bambino da lei concepito con Telmo ma che la donna aveva scelto di crescere insieme ad Eduardo per dargli una famiglia normale. La Dicenta era stata per dieci anni l'istitutrice del bambino vivendo così un periodo di grande stabilità economica ed emotiva che aveva fatto dimenticare a qualcuno tutte le mostruosità compiute nel tempo dalla donna.

Pubblicità

Come si comporterà ora la donna, dopo aver perso il lavoro e la sua signora, oltre ad essere stata cacciata di casa che in realtà era di proprietà di Eduardo? Intanto Ramon decide di tornare a calle Acacias da Carmen, la domestica che da anni prova dei sentimenti per lui per dare una possibilità al loro amore.

Ramon torna ad Acacias per incontrare Carmen

Ramon, dopo aver deciso di provare a vivere il suo amore per Carmen, pensa di parlarne con suo figlio Antonito ma, prima che egli riesca a farlo, il giovane riceve un telegramma con una notizia drammatica.

La polizia, infatti, ha fatto irruzione al Cafetin del Deunde facendo una retata durante la quale Cinta è stata arrestata con l'accusa di falsificare i biglietti. Anche Vittoriano, un uomo che quella notte si trovava al Cafetin, viene arrestato ma poi subito rilasciato grazie ad alcune sue conoscenze politiche e con gli alti vertici della polizia. Egli riesce a far rilasciare anche Cinta, che può così tornare a casa. Josè e Bellita ringraziano sentitamente Vittoriano per ciò che ha fatto per la loro figlia.

Pubblicità

Ursula in mezzo alla strada ad Acacias

Dopo la morte di Lucia, la cugina di Celia che Ursula ha assistito per 10 anni come istitutrice del figlio Mateo, i parenti di Eduardo, l'uomo da lei sposato anni prima, rivogliono la casa del loro congiunto ed esigono che lei abbandoni l'appartamento portandosi via le sue cose. Nel frattempo, Servante continua a raccontare e a tentare di convincere tutti i suoi i vicini ed interlocutori di essere uno dei più importanti alchimisti del mondo, infastidendo molte persone.

Inoltre egli, pur di riuscire ad entrare nel congresso degli scienziati, decide di rubare dei fogli con alcune formule entrando nelle stanze a loro assegnate con la complicità di Jacinto ma lì sopra non trova niente che possa aiutarlo per il suo scopo se non degli incomprensibili disegni.

La pensione di Servante e Fabiana, in attesa dello svolgimento del congresso scientifico, è completamente piena e per Ursula non c'è una stanza libera. La Dicenta dorme in strada e Fabiana vedendola, si impietosisce e chiede ad Augustina di accoglierla in soffitta, cosa che la donna fa.

Pubblicità

Una volta li, Ursula ruba a Jacinto le chiavi del suo vecchio appartamento abbandonato e vi si intrufola senza essere notata. Li la donna ricomincia a sognare che, in breve tempo, ridiventerà una grande donna, temuta e potente come era un tempo. Involontariamente ella provoca un rumore che fa preoccupare Rosina e Casilda che temono che Genoveva sia nascosta lì ed abbia bisogno del loro aiuto.

Intanto Antonito propone a Lolita di fuggire dalla Spagna per non essere costretto ad andare a combattere nella guerra del Marocco dove potrebbe venire ucciso. Ramon gli propone invece di presentarsi al ministro della guerra affermando che nella sua vita c'è un ostacolo che non gli permette di partire come soldato. Un ostacolo rappresentato da suo padre che non sta bene e ha assolutamente bisogno della sua continua assistenza.