La vicenda legata all'attuale situazione sentimentale di Al Bano Carrisi non accenna a placarsi. Il riavvicinamento avvenuto con la sua ex compagna sta facendo sognare e dividere il popolo del web. Nei giorni scorsi il cantante pugliese è stato nuovamente immortalato in uno scatto di Loredana Lecciso tramite una stories di Instagram

La showgirl leccese ed il Leone di Cellino San Marco sono tornati in ottimi rapporti. Molto spesso Loredana frequenta la tenuta di Cellino dove abitano anche i suoi figli Jasmine e Bido.

Al Bano e Loredana Lecciso di nuovo insieme: lo scatto della leccese fa impazzire il web.

Attraverso un Instagram Stories pubblicata dalla Lecciso, Al Bano è stato immortalato mentre passeggiava tra i giardini della sua tenuta. Lo scatto con tutta probabilità risale a qualche giorno fa, prima che il cantante fosse di nuovo ospite nel serale di Amici. In poche ore la foto è stata visualizzata da tantissimi fan ed ha mandato letteralmente in delirio il popolo del web.

In realtà la rappacificazione tra Al Bano e Loredana è arrivata già da tempo.

I primi segni di un'ottima sintonia ritrovata erano arrivati durante l'ospitata nella prima puntata di Live - Non è la d'Urso. Dopo molto tempo l'ex coppia per la prima volta è tornata insieme sul piccolo schermo con i figli nati dalla loro relazione.

Addirittura dopo il riavvicinamento dei due, le voci dei rumors avevano ipotizzato un imminente ritorno di fiamma con tanto di nozze. Ipotesi prontamente smentita dai due diretti interessati.

Loredana smentisce i rumors: 'Nessun matrimonio'

Le voci di un presunto matrimonio tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso sono state smentite nel giro di pochi giorni dai due diretti interessanti.

In particolare la leccese tramite un'intervista rilasciata a Novella 2000 è stata chiara e precisa: "Nessun matrimonio. Su quel fronte ho già dato, le nozze non fanno più per me". Loredana ha reso noto che con Al Bano è ritornato un grande feeling, ma non va oltre la stima e l'affetto che nutre nei confronti del suo ex compagno, complice anche la nascita dei suoi due figli. Ovviamente la smentita delle nozze hanno riacceso le speranze dei fan di Romina Power che da sempre sperano in un reunion della storica coppia.

Molti infatti, non hanno visto di buon occhio gli ultimi scatti pubblicati da Loredana, tanto che hanno pensato ad una frecciatina all'artista statunitense.

Il giallo della Lecciso in clinica

Loredana Lecciso nelle ultime ore è stata pizzicata nella clinica del fratello situata a Milano. La clinica in particolare si occupa di rimozione di tatuaggi e ritocchi estetici. Chissà Loredana cosa ha in servo, al momento la questione sembra essere un vero e proprio giallo visto che la diretta interessata non ha riferito nulla in merito alla sua presenza.

Per sapere qualche news in più, bisogna attendere le dichiarazioni della salentina.