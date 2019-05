Per tutti gli amanti dello storico dating di Canale 5 arrivano delle brutte notizie. Uomini e donne sembra aver cambiato i suoi piani: la scelta di Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela Nasti avverrà negli studi Mediaset. A quanto pare l'idea di ritornare alle origini del programma sembra essere arrivata proprio dalla conduttrice, Maria De Filippi.

A meno di un mese dalla scelta dei tre tronisti potrebbero esserci dei cambiamenti in vista. Al contrario di quanto avvenuto per Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez i giovani per informare o meno se continuare la conoscenza al di fuori delle telecamere, si siederanno sulle storiche poltrone rosse con tanto di petali rossi.

Uomini e Donne, drastica decisione di Maria De Filippi: addio all'evento al castello.

I telespettatori avevano seguito con molto entusiasmo gli speciali dedicati alle scelte previsti al Castello, tanto che per tutti e tre i tronisti Mediaset aveva ottenuto una grande risposta da parte del pubblico. A quanto pare sulla scia degli ottimi risultati l'accordo tra la produzione e la Fascino erano andati a buon fine, ma la messa in onda di Ciao Darwin ha visto Maria De Filippi fare un passo indietro.

Dal punto di vista dello scopo del programma non cambierà assolutamente niente per i tre tronisti ed i loro rispettivi corteggiatori.

Pubblicità

Molti telespettatori addirittura si erano detti affezionati alla scelta tradizionale con le classiche poltrone rosse. Al momento le cose sembrano andare in questo senso, al meno che la padrona di casa non decida di cambiare nuovamente le carte in tavola.

Andrea Zelletta: ad un passo dalla scelta

Stando alle ultime voci dei rumors la decisione di Maria De Filippi potrebbe riguardare un tronista in particolare. Secondo alcune indiscrezioni Andrea Zelletta sarebbe il primo ad effettuare la sua scelta.

Prima di arrivare al dunque, Zelletta vorrebbe trascorrere un nuovo week end in villa con Natalia e Klaudia. Nella puntata di martedì 7 maggio Muriel quindi potrebbe essere l'ultima corteggiatrice eliminata.La corteggiatrice di origine polacca al momento sarebbe la principale indiziata per la conoscenza al di fuori del programma, anche se è stata ad un passo di dire addio al programma. Klaudia dove aver visto il comportamento di Andrea quasi uguale con tutte le corteggiatrici avrebbe detto di volersi auto-eliminare.

Pubblicità

A quel punto Andrea le avrebbe scritto una lettera per farla ritornare sui suoi passi. D'altra parte anche Natalia Paragoni sarebbe davvero delusa dal comportamento mostrato dal tronista. L'ex corteggiatrice di Ivan a sua volta si sarebbe rammaricata per aver visto il modello muoversi dopo un'eventuale auto-esclusione della sua rivale in amore, Klaudia.