Antonio Moriconi sembra aver ormai superato la delusione ricevuta dall'ex tronista Teresa Langella a Uomini e donne, il people show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Ricordiamo che Teresa ha scelto qualche mese fa tra Moriconi e Andrea Dal Corso. Proprio quest'ultimo, alla fine, ha avuto la meglio. Moriconi, nelle scorse ore, è tornato a parlare dell'ex tronista napoletana Teresa Langella e si è sbilanciato anche sulla presunta scelta di Zelletta che, secondo il suo punto di vista, ricadrà sulla corteggiatrice Natalia Paragoni. Ma non solo. Moriconi ha spiegato il suo punto di vista anche sugli altri tronisti del programma Uomini e Donne.

Uomini e Donne: dichiarazioni di Antonio Moriconi

Uomini e Donne news: la scelta di Andrea sarà Natalia secondo Moriconi

I fan che hanno seguito il trono della Langella, nelle scorse ore, hanno chiesto all'ex corteggiatore quali fossero i suoi attuali rapporti con la ragazza. 'Quelli che avete visto nell'ultima registrazione', ha risposto Antonio sui social, mettendo un freno ad ogni minima speranza da parte di coloro che speravano in una possibile riconciliazione tra il ragazzo e l'attuale fidanzata del modello Andrea Dal Corso.

Il pubblico del trono classico di Uomini e Donne ha dimostrato anche di essere curioso di conoscere il nome della ragazza che Andrea Zelletta sceglierà di avere al suo fianco. In vista della registrazione, prevista il 7 maggio, dove Andrea potrebbe scegliere, qualche fan ha chiesto ad Antonio chi, secondo lui, potesse essere la scelta di Zelletta. L'ex pretendente di Teresa Langella ha espresso un proprio parere sul percorso dell'attuale tronista dichiarando: 'Penso che lui stia facendo bene a viversi il proprio trono come vuole. Io penso che la sua scelta sia Natalia'.

Antonio Moriconi single dopo Uomini e Donne: dichiarazioni su tronisti e corteggiatori

Antonio Moriconi si è anche sbilanciato sul trono classico di Uomini e Donne. Ad esempio nei confronti di Angela Nasti ha manifestato una certa simpatia rivelando che, secondo il proprio parere, la scelta della ragazza ricadrà su Luca Daffrè, ex corteggiatore di Teresa Langella.

Sono trascorsi alcuni mesi dalla fine del suo percorso nello studio di Uomini e Donne e Antonio rivela di essere ancora single.

Chissà che la redazione di Uomini e Donne non decida di proporre ad Antonio Moriconi il tanto desiderato trono di Uomini e Donne. Non ci resta che attendere la prossima stagione televisiva per scoprire se ad Antonio sarà data una seconda possibilità. Nel frattempo, i fan del programma non attendono altro che di conoscere cosa avverrà nella registrazione di domani, 7 maggio, dedicata al Trono Classico di Uomini e Donne.