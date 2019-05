Francesco Monte e Giulia Salemi da quando hanno intrapreso la loro conoscenza all'interno del Grande Fratello Vip sono diventati inseparabili. Nonostante la coppia vada a gonfie vele ci sono ancora delle persone scettiche che spesso puntano il dito contro i due giovani. All'ennesimo insulto ricevuto sui social, l'ex tronista di Uomini e donne è sbottato.

Attraverso una Instagram Stories, Francesco Monte ha mandato un messaggio a tutti gli haters: "Cortesemente chiedo a questi leoni da tastiera e anche alle stesse persone che dicono di volerci bene e sostenerci, ma a quanto pare non è così, di badare di più alla propria vita perché di gente così possiamo farne a meno".

L'ex gieffino ha sorpreso davvero tutti con le sue parole perché chi lo conosce sa benissimo che non è da lui avere degli sfoghi del genere. Purtroppo però a causa dei tanti insulti ricevuti nell'ultimo periodo ha deciso di prendere le difese della sua compagna e di se stesso. Francesco al termine del messaggio si è soffermato sulla cattiveria gratuita che non fa mai bene a nessuno ed ha ribadito che esiste il karma. Dunque, ha concluso il suo post chiedendo pace e amore.

Per fortuna Francesco e Giulia vengono presi di mira solamente da una minoranza. La coppia infatti, può contare sul sostegno di tantissimi fan. Ci sono molti utenti del popolo del web che spesso creano delle fanpage a loro dedicate non smettono di complimentarsi con i loro beniamini. I due ex gieffini hanno mostrato ai loro follower anche una parte inedita: spesso hanno creato delle raccolte fondi per delle causa benefiche.

Monte-Salemi: i fan sperano nel lieto evento

Francesco Monte e Giulia Salemi sono tornati ospiti di Verissimo lo scorso 14 aprile.

I due fidanzati sono apparsi piuttosto felici e spensierati, nonostante abbiano un carattere completamente diverso. Proprio per la loro sintonia i fan sperano in un lieto evento a breve. Purtroppo al momento non è in programma nessun matrimonio: sebbene Giulia è una sognatrice e come ogni donna sogna un matrimonio da favola, Francesco sembra essere più razionale e con i piedi per terra. Magari un giorno Francesco e Giulia convoleranno a nozze ma non ora.

La mamma di Giulia Salemi contro il GF

Fariba Tehrani è tornata a puntare il dito contro il Grande Fratello. Tutto è accaduto per via di una domanda fatta su una fanpage del reality rivolta ai telespettatori: "Cosa pensate del GF 16?" Molti utenti hanno lamentato il fatto che Guendalina Canessa abbia informato Francesca De Andrè di qualcosa avvenuto all'esterno. A quel punto è arrivato lo sfogo della madre della Salemi. Secondo Fariba tutti i visitatori accennano cosa stia accadendo all'esterno ma l'unica ad essere stata punita al momento sarebbe stata solo sua figlia Giulia.