Nuovi colpi di scena accadranno nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in onda mercoledì 8 e giovedì 9 maggio su Rai Uno. Se Luca sarà sempre più deciso a vendicarsi di Umberto, Marta tornerà a Milano per riappacificarsi con Vittorio.

Il Paradiso delle Signore: Luca e Andreina complici

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, riguardanti la puntata 173 in onda l'8 maggio su Rai 1, raccontano che Vittorio racconterà a Luciano di aver incontrato Lisa.

Il Paradiso delle Signore, trame puntate mercoledì e giovedì: Vittorio ritrova Marta

In seguito Conti cercherà di mettersi in contatto con Marta a Parigi. Come abbiamo visto, la giovane Guarnieri è partita insieme ad Adelaide verso la capitale francese. Vittorio, a questo punto, non riuscendo a contattarla convocherà Riccardo nel suo ufficio. Nel frattempo Luca informerà Andreina sugli ultimi sviluppi sul suo piano di vendetta. A tal proposito, Spinelli dichiarerà di aver trovato dei documenti da usare contro Umberto tra gli oggetti personali della madre.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Clelia esasperata da Sandro

Nora, invece, rinuncerà alla canzone che Sandro ha composto per la giovane Amato, sebbene nasconda un secondo fine. Intanto Agnese sarà molto contenta che sua figlia possa cantate in radio. Dall'altro canto, Clelia dimostrerà di essere esasperata di fronte alle minacce del marito Oscar. Fortunatamente la Calligaris scoprirà che Luciano e Rino lo vogliono incastrare una volta per tutte.

Infine Vittorio deciderà di partire per la Francia, visto che non è riuscito a mettersi in contatto con Marta. Ma ecco che qualcuno busserà alla sua porta.

Marta torna da Vittorio

Stando alle trame de Il Paradiso delle Signore, riguardanti la puntata 174 in onda il 9 maggio su Canale 5, si apprende che Vittorio si troverà davanti Marta, intenzionata ad avere un confronto con lui. Alla fine i due si riappacificheranno, tanto da capire che Lisa sta nascondendo qualcosa.

Inoltre crederanno che ci sia Andreina dietro tutto questo, tanto da cominciare a spiarla. Luciano, nel frattempo, preleverà un'ingente somma di denaro dal conto corrente per utilizzarlo nel piano contro Oscar. Una decisione che creerà problemi all'imminente matrimonio tra Nicoletta e Cesare.

Gabriella rifiuta Salvatore

Allo stesso tempo, Gabriella dimostrerà di non essere per niente interessata a Salvatore dopo che Irene ha messo in atto il suo folle piano.

Dall'altro canto, Federico aiuterà Salvatore a capire il motivo del rifiuto di Gabriella. In seguito, il giovane sarà raggiunto dalla cartolina per il servizio militare. Infine Vittorio riceverà una telefonata da Marta, per poi andare da Umberto per parlare con Andreina. Peccato che quest'ultima abbia lasciato Milano con Ludovica. Come continuerà la storia? Le prossime anticipazioni de Il Paradiso delle Signore lo sveleranno.