Al Bano Carrisi lo scorso 21 maggio ha compiuto 76 anni. Il Leone di Cellino durante una recente intervista, è tornato a far sognare i suoi fan in merito ad un possibile riavvicinamento con Romina Power. Il cantante pugliese nelle scorse ore è intervenuto ai microfoni di Radio2 nella trasmissione radiofonica Un giorno da Pecora. Nel corso dell’intervista Al Bano ha parlato più volte della scomparsa di sua figlia Ylenia in quel di New Orleans.

Carrisi ha raccontato di aver vissuto gli anni più belli della sua vita accanto alla sua ex moglie.

Anni che però, a causa di quella tremenda notte, si sono trasformati in un incubo, portando i due coniugi al divorzio. In merito al rapporto instaurato oggi, Al Bano ha dichiarato che attualmente lui e la Power sono diventati più rispettosi l’uno nei confronti dell’altro: “Siamo due genitori che non devono commettere errori”.

Per il Leone di Cellino San Marco c’è un’aria di serenità e pace con la sua grande famiglia allargata, mentre con Romina Power, dopo un periodo di stop, ha ripreso un rapporto lavorativo.

Al Bano confessa: ‘Non escludo un ritorno di fiamma tra me e Romina Power’.

Con Loredana Lecciso inoltre è ritornata la sintonia di un tempo, grazie anche alla complicità dei loro figli Jasmine e Bido.

Dal punto di vista sentimentale, Al Bano sembra aver aperto ad un riavvicinamento con la sua ex moglie: “L’amore? C’è sempre, per me è un miracolo. Non escludo che tra me e Romina possa esserci un ritorno di fiamma”. L’artista pugliese ha anche argomentato la sua risposta, spiegando che se sono ritornati insieme anche Stefano De Martino e Belen Rodriguez, potrebbero farcela anche loro.

Ovviamente le dichiarazioni rilasciate dal cantante hanno subito mandato in delirio i tantissimi fan della storica coppia. Da sempre infatti, molto persone sperano nella reunion sentimentale del duo Power-Carrisi.

Al Bano: aneddoti di vita personale

Al Bano, nel corso dell'intervista radiofonica, oltre a parlare della sua vita sentimentale, ha raccontato anche alcuni aneddoti legati alla sfera privata. L’artista pugliese ha riferito che la prima volta in cui si ubriacò aveva solamente 15 anni e si trovava ad una festa di Carnevale.

La seconda volta accadde a Londra, a casa di un discografico, mentre la terza e ultima volta fu nel lontano 1984 in occasione del lunedì di Pasquetta ed era presente anche sua madre Jolanda.

Carrisi: entusiasta per il ritorno di Romina

Il Leone di Cellino San Marco, prima di sorprendere i suoi fan con questa affermazione sul ritorno di fiamma, aveva già parlato del rapporto con la ex moglie in una precedente intervista. Al Bano in quell’occasione si era detto molto entusiasta per il rientro in Italia di Romina Power.

L’artista italo-americana dopo 7 anni vissuti in America infatti, ha deciso di tornare a vivere nel nostro Paese.