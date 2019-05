Tanti colpi di scena accadranno nelle nuove puntate de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane su Canale 5. Irene Campuzano sarà indecisa se tornare a lavorare per Anacleto Totana, mentre la moglie di Carmelo perderà i sensi dopo aver affrontato a muso duro la sua amica.

Il Segreto: Anacleto licenzia Irene

Le anticipazioni de Il Segreto, tratte dalle nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in Italia, si soffermano sulla condizioni di salute di Adela, che avranno un ulteriore peggioramento.

Tutto comincerà quando la sua amica Irene riceverà una nuova proposta lavorativa da parte di Anacleto Totana. La moglie di Severo (Chico Garcia), infatti, deciderà di scrivere un articolo dove criticherà ampiamente il modo di lavorare del suo ex capo. Totana, a questo punto, troncherà immediatamente la collaborazione con la Campuzano, la quale nel frattempo troverà impiego in un'altra prestigiosa agenzia giornalistica.

Anticipazioni Il Segreto: Totana offre un nuovo impiego alla Campuzano

Passate alcune settimane, Anacleto si farà vivo, tanto da chiedere appuntamento con Irene.

Il Segreto, trame: Anacleto offre un lavoro ad Irene, la moglie di Carmelo ha un malore

La donna, a questo punto, accetterà di incontrarlo nonostante sia spaventata dalle conseguenze. Fortunatamente i timori della Campuzano saranno infondati, in quanto Anacleto (Asier Iturriaga) ribadirà di avere molto stima verso i suoi lavori. Per questo motivo l'uomo le proporrà di ritornare presso la sua agenzia, lasciandola libera di scegliere gli argomenti da trattare. Inoltre acconsentirà che firmi tutte le sue interviste e perfino di mantenere il precedente Lavoro.

Infine, l'editore temendo della risposta negativa concederà alla Campuzano (Rebeca Sala) alcuni giorni per riflettere prolungando così la sua permanenza nella zona di Puente Viejo.

Adela sta male

Stando alle trame de Il Segreto, si apprende che Irene si recherà in casa di Carmelo e Adela (Ruth Llopis) per confrontarsi sulla nuova proposta lavorativa di Anacleto. La moglie di Severo, infatti, dimostrerà di essere propensa ad accettare per racimolare qualche soldo in più, utile a mandare avanti la famiglia.

Ma la moglie di Carmelo non sarà del solito avviso, tanto da urlarle contro che deve rifiutare la proposta. Tutti i presenti si spaventeranno dalla violenza del gesto se poi la signora Leal non svenisse al suolo dopo aver avuto un'emorragia nasale. Infine Carmelo spaventatissimo chiederà a Severo di andare a cercare subito un dottore, in quanto ha paura che il problema sia dovuto alle schegge della pallottola rimasta ancora conficcata nel cervello della consorte.

La moglie di Carmelo (Raoul Pena) sopravviverà? Non resta che attendere le nuove anticipazioni sulle vicende di Puente Viejo.