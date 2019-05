I percorsi dei tronisti di Uomini e donne Andrea, Giulia e Angela stanno per concludersi con le loro scelte finali. Tuttavia, nella giornata di oggi sul web è iniziata a circolare una notizia davvero sorprendente sul tronista Andrea Zelletta: quest'ultimo infatti stando a quanto riporta il sito di cronaca rosa ''VicolodelleNews'' si sarebbe incontrato con la sua corteggiatrice Natalia Paragoni durante una festa mondana nel capoluogo lombardo. Naturalmente se la cosa fosse vera ci sarebbero molti problemi per il tronista, visto che quest'ultimo tra poche settimane dovrà fare la sua scelta nel programma di Maria De Filippi. Ma vediamo meglio nel proseguo dell'articolo tutti i dettagli di questa vicenda.

U&D, polemiche prima della scelta Zelletta si sarebbe incontrato con Natalia in un locale

Uomini e Donne: il tronista Andrea Zelletta si sarebbe visto con Natalia durante un evento milanese

Come riportato nel paragrafo iniziale dell'articolo, nelle ultime ore si sono alzate alcune polemiche sul web rivolte al tronista Andrea Zelletta. Proprio quest'ultimo infatti, come riportato dal sito di Gossip il ''VicolodelleNews'', si sarebbe incontrato con una sua corteggiatrice in un locale durante una festa mondana milanese. La corteggiatrice in questione è la bella bionda Natalia Paragoni: ma questa indiscrezione sarà vera oppure sono solo i classici rumors che riportano le riviste e blog di cronaca rosa?

Tuttavia, il ''VicolodelleNews'' riporta anche i nomi di alcuni volti famosi del mondo dello spettacolo italiano presente alla festa milanese: Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser, Francesco Chiofalo, Antonella Fiordalisi, Andrea Damante (molto amico con il tronista Zelletta) e la corteggiatrice Natalia Paragoni.

Pubblicità

Fin qui, tutto normale, ma tuttavia proprio nel profilo ufficiale di Instagram di Andrea Damante il giorno successivo alla festa il Dj ha pubblicato una foto con il tronista Zelletta sicuramente scattata la sera prima nello stesso locale dove appunto c'era Natalia.

Trono classico: come reagiranno le altre corteggiatrici di Andrea?

Naturalmente se la cosa fosse confermata Andrea e Natalia avrebbero violato le regole del programma televisivo di Uomini e Donne, quindi automaticamente dovrebbe o scegliere Natalia oppure lasciare il trono senza nessuna scelta.

Tuttavia, però, visto che si è arrivati quasi al finale di stagione del trono classico, Maria De Filippi potrebbe affrontare la vicenda all'interno dello studio televisivo per colmare una possibile non scelta di Andrea. Non ci resta quindi che aspettare qualche conferma o smentita da parte dei due diretti interessati, così da poter tranquillizzare o mettere l'anima in pace alle altre corteggiatrici di Zelletta, il quale sicuramente non avranno preso bene questa notizia uscita oggi.