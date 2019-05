Le vicende di Una vita continuano ad intrattenere i telespettatori italiani e quelli iberici. Nelle puntate spagnole in onda da lunedì 27 a venerdì 31 maggio, la rivalità tra Bellita e Felicia si farà sempre più accesa, mentre Ramon presenterà Carmen come sua fidanzata a tutto il vicinato. Infine Antonito riceverà le attenzioni di Genoveva.

Una Vita: Bellita contro Felicia

Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le puntate spagnole dal 27 al 31 maggio in Spagna, svelano che Josè cercherà di calmare sua moglie Bellita, dopo la discussione con Felicia. A tal proposito, la donna deciderà di cancellare il viaggio in Argentina con tutta la famiglia. Alfredo modificherà il rapporto della banca americana chiesto da Ramon durante i concitati momenti del rapimento di Milagros. Poco dopo, la bambina ricomparirà nel quartiere insieme a Genoveva.

Una Vita, spoiler spagnoli: Genoveva seduce Antonito, Ramon presenta Carmen in famiglia

Il Palacios inviterà Carmen a cena insieme alla famiglia. Nel frattempo, Ursula continuerà a fare pressioni su Augustina, la quale confesserà a Fabiana di volerla fare finita.

Anticipazioni Una Vita: Fabiana rimprovera Ursula

Bellita annullerà il suo tour in Argentina per stare vicino alla figlia dopo la fine della sua relazione con Emilio. La signora Dominguez proporrà di dare lezioni di danza a domicilio per guadagnare denaro e competere con Felicia.

A casa Palacios, Ramon informerà Liberto che le azioni investite nella banca americana sembrano sicure. Inoltre il Palacios chiederà a Carmen di corteggiarlo con discrezione. Intanto Fabiana sarà vinta dai sensi di colpa nei confronti di Augustina, tanto da rimproverare Ursula di averle nascosto il suo grave stato di salute. Proprio quest'ultima sarà trasferita in ospedale, con i medici riserveranno la prognosi. Infine la vedova di Samuel si congratulerà con la Dicenta per la riuscita del piano.

Ramon vuole ufficializzare la sua storia con Carmen

Gli spoiler spagnoli di Una Vita, in onda probabilmente tra un anno in Italia, rivelano che Bellita organizzerà la prima lezione di danza. I primi aspiranti ballerini saranno sua figlia Cinta e Rafael. José penserà di indebitarsi per investire i risparmi nella banca americana, così da tentare di liberarsi della grave crisi economica. Ramon rivelerà ad Antonito che ha intenzione di ufficializzare il rapporto con Carmen.

In seguito, padre e figlio avranno una discussione sull'investimento in banca. Intanto Felipe svelerà che Augustina dovrà essere sottoposta ad un delicato intervento mentre Felicia organizzerà una festa di beneficenza nel ristorante per fare invidia a Bellita.

Milagros lascia Acacias 38

I Dominguez concederanno un prestito ad Alfredo da investire nell'istituito bancario. Nel frattempo i Palacios saluteranno la partenza di Milagros, diretta a Parigi.

In ospedale, Felipe informerà Fabiana e Ursula che Augustina dovrà essere operata. A tal proposito, la serva riceverà la visita della vedova di Samuel. Emilio dimostrerà di essere molto geloso quando vedrà Cinta al braccio di Rafael, mentre Carmen e Ramon parteciperanno alla cena di beneficenza, dove la serva dimostrerà una grave padronanza verbale.

Genoveva si avvicina ad Antonito

Lolita avrà una discussione con Antonito per colpa del brevetto sulla macchina da caffè. A tal proposito, Genoveva cercherà sedurre il giovane Palacios affinché investa le azioni nella banca americana. Dall'altro canto, Ramon lascerà momentaneamente Acacias 38 dopo aver ricevuto un telegramma urgente. Infine Felipe rivelerà che Augustina è sana come un pesce dopo il verdetto del dottor Maduro. Come avanzerà la storia? Le nuove anticipazioni di Una Vita lo sveleranno.