Nelle puntate di Beautiful attualmente in onda negli Stati Uniti, che noi vedremo fra qualche mese a causa della differenza di trasmissione, la verità sulla maternità di Phoebe - figlia adottata di Steffy - sta venendo alla luce. Xander è stato uno dei primi a scoprire che la bambina altri non è che la figlia di Hope e Liam, che i due credono morta. Quando tempo verrà retto il gioco? Secondo le anticipazioni americane Beautiful, non tutti potranno arrivare vivi alla fine della storia.

Pubblicità

Pubblicità

Spoiler americani Beautiful, Hope scopre la verità su sua figlia e cerca vendetta

Secondo quanto trapelato dagli spoiler americani, Xander scoprirà la verità sulle origini di Phoebe su ammissione di Zoe, sua fidanzata. La bambina adottata da Steffy, considerata figlia di Flo, è in realtà la bimba creduta morta da Hope e Liam: anche Thomas inizierà a sospettare qualcosa.

Ben presto, Hope si renderà conto che Flo - ormai parte della famiglia Logan, dopo la scoperta fatta dal test del DNA - non è chi dice di essere.

Anticipazioni americane Beautiful: la Logan vuole vendicarsi di Steffy e Zoe

Mettendo insieme i tasselli del puzzle, inizierà a pensare che non possa essere la mamma naturale di Phoebe e, tenendo anche in considerazione che lei aveva un forte legame con la bambina, comprenderà che lei è Beth.

A questo punto i telespettatori avranno a che fare con una Hope diversa: la ragazza cercherà vendetta contro tutti quelli che hanno rovinato la sua vita e il suo matrimonio. Tra i primi su cui si abbatterà la furia della Logan, nonostante non si sappia ancora in quale modo, potrebbe esserci Zoe, dall'inizio complice della farsa. Anche Steffy potrebbe finire nel mirino della ragazza, così come Flo.

Pubblicità

La storia finisce nel sangue?

Secondo quanto trapelato nel comunicato ufficiale di Beautiful che parla delle anticipazioni estive, non solo Hope verrà a conoscenza di tutto ma un personaggio potrebbe non sopravvivere alla story-line. Si tratterà probabilmente di un personaggio importante dato che tutti coloro che sono stati coinvolti nella vicenda di Beth sono quasi diventati protagonisti assoluti. Lo spoiler, riportato anche da "TvSoap", parla di puntate inquietanti e thriller: nonostante questo, però, non si sa in che modo i personaggi possano morire.

C'è addirittura la possibilità, quindi, che la vendetta di Hope possa diventare ancora più pericolosa di quanto ci si aspettasse. Ad ogni modo, le anticipazioni americane Beautiful svelano che i telespettatori assisteranno anche a momenti leggeri.

Infatti alcune puntate saranno girate oltreoceano, forse in Europa, e ci si concentrerà molto sull'argomento moda e glamour. Attendiamo i prossimi spoiler per sapere chi lascerà la famosa soap americana.