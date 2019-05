Sono tante le notizie che stanno circolando su Alessandra Amoroso nelle ultime ore: la cantante, infatti, ha catturato l'attenzione del Gossip per due motivi molto diversi tra loro. Dopo aver terminato un lungo tour, la pugliese è tornata ad Amici per fare una sorpresa a Maria De Filippi: una commovente lettera che le ha scritto per ringraziarla del traguardo importante che ha raggiunto, ovvero i primi 10 anni di carriera.

I più attenti, però, si sono accorti che potrebbero esserci delle brutte novità sul fronte sentimentale per la ragazza: dal profilo Instagram della salentina, si nota che ha smesso di seguire Stefano Settepani.

Alessandra a Maria: 'Sei una grande donna'

Nel corso della semifinale di Amici 18, il pubblico ha assistito ad un momento molto emozionante: Giuliano Peparini ha chiesto a Maria De Filippi di sedersi a centro studio e di guardare lo schermo senza girarsi.

Mentre davanti a lei scorrevano le immagini di quando Alessandra Amoroso era un'allieva del talent, quest'ultima è entrata in scena leggendo la lettera che ha scritto appositamente per la sua mamma acquisita.

La pugliese ha ripercorso la sua difficile avventura nel programma, ha raccontato delle tante volte che la conduttrice l'ha consolata e l'ha convinta a non mollare: 'Tu mi capivi e mi lasciavi sfogare. Quando mi vedevi triste, mi lasciavi andare perché sapevi che poi ritornavo'.

La cantante ha ringraziato più volte la presentatrice perché è soprattutto per merito suo se oggi è una delle artiste più apprezzate del panorama musicale italiano, se è riuscita a costruire un rapporto strettissimo con la sua 'Big Family'.

'Sei una grande donna, Maria. Ti ringrazio per essere stata per me una semplice mamma. Ti voglio bene', si è concluso così il commovente messaggio che Alessandra ha voluto dedicare alla De Filippi nell'anno in cui festeggia il suo primo decennale.

Esattamente 10 anni fa, infatti, la Amoroso vinceva Amici e si apprestava a diventare una delle cantanti più amate dal pubblico, una delle poche a resistere nel tempo e a non diventare una meteora.

La Amoroso è di nuovo single? Il gesto che spiazza

Mentre su Canale 5 andava in onda il suo emozionante omaggio a Maria De Filippi, Alessandra Amoroso finiva al centro del gossip per un gesto inaspettato che ha fatto sui social network poche ore fa. Come racconta Bitchyf nei dettagli, alcuni attenti fan della salentina si sono accorti che non segue più su Instagram il fidanzato Stefano Settepani.

Il produttore di Amici, infatti, non compare più tra le poche persone che la salentina tiene d'occhio sul web, Questa cosa non ha potuto non far pensare ad una crisi o addirittura ad una rottura recente tra loro.

Della storia d'amore della cantante si sa ben poco perché lei è sempre stata molto attenta a non dare in pasto ai curiosi il suo privato: Alessandra e Stefano si sono conosciuti dietro le quinte del talent e si sono fidanzati nel 2015.

Le riviste scandalistiche hanno raccontato tante volte di un imminente matrimonio tra la Amoroso e il compagno, così come del desiderio della ragazza di diventare mamma al più presto. Cosa sta succedendo, dunque, nella vita della salentina?