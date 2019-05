Anche Maria De Filippi non ha resistito alla tentazione di parlare del caso mediatico dell'anno in un suo programma: nel corso dell'ottava puntata serale di Amici, infatti, la conduttrice ha preso in giro il presunto futuro marito di Pamela Prati avvalendosi di un 'fantasma'.

Mentre Sabrina Ferilli e Antonella Clerici si cimentavano con il gioco delle cabine, la padrona di casa ha presentato a tutto il pubblico il "vero" Mark Caltagirone: la gag che è andata in scena su Canale 5 ieri sera, ha divertito davvero tutti.

La De Filippi presenta lo 'sposo fantasma' di Pamela Prati

Quello che è andato in scena ieri sera su Canale 5 è stato un siparietto davvero divertente: quando Maria De Filippi ha citato le nozze mai celebrate di Pamela Prati, gli utenti della rete si sono scatenati con commenti e battute ironiche.

Mark Caltagirone sbarca ad Amici: Maria De Filippi prende in giro i gossip con un fantasma.

Durante il gioco delle cabine, che la presentatrice ha proposto per la prima volta in questa edizione di Amici, Sabrina Ferilli e Antonella Clerici si sono sfidate a chi rispondeva al maggior numero di domande: la persona che commetteva degli errori, doveva accogliere nella sua cabina qualcuno di misterioso che si intravedeva dietro ad un telo.

Ad un certo punto, però, la conduttrice del talent ha spiazzato tutti quando ha detto all'attrice: "Anche se non siamo sotto testata giornalistica, per te entra Mark Caltagirone".

Il riferimento a Barbara D'Urso e alle parole che usa per giustificare il suo continuo occuparsi di questa storia in tutti i programmi che conduce, è palese, tanto che anche i telespettatori non hanno potuto fare a meno di applaudire alla battuta di Maria.

"Tu puoi essere l'unica a conoscere la sua identità", ha aggiunto la padrona di casa ad una perplessa Sabrina. La romana si è rifiutata di sbirciare il volto che si nascondeva sotto al telo del fantasma che le è stato presentato, anzi ha commentato: "Per me, può tornare a casa sua. Si vive anche senza Caltagirone".

Amici: la gag su Mark Caltagirone conquista il pubblico

La decisione di Maria De Filippi di trattare ironicamente il caso mediatico di cui tutti parlano da mesi, è stata accolta con piacere dai telespettatori: la scena in cui un ballerino interpretava lo sposo fantasma di Pamela Prati ha fatto ridere davvero tutti. Dopo aver sentito parlare per tantissimo tempo del matrimonio mai celebrato della showgirl, e dopo non aver mai visto il volto del suo futuro marito nelle trasmissioni tv che si sono occupate di questa storia, finalmente ieri sera ad Amici la gente ha potuto sorridere un po' su Mark Caltagirone.

Prendendo in giro questa faccenda tirando in ballo un fantasma, è come se la conduttrice Mediaset abbia voluto palesare il suo pensiero al riguardo: Maria, così come la maggior parte degli italiani, non crede all'esistenza di questo imprenditore che lo scorso 8 maggio avrebbe dovuto sposare la Prati.