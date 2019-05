Nell'ultima registrazione del Trono Over di Uomini e Donne, il people show in onda ogni pomeriggio su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi, c'è stata una discussione molto animata tra le due dame Pamela Berretta e Valentina Autiero. Proprio in questa precisa occasione sembrerebbe proprio che Pamela abbia offeso pesantemente la Autiero. Un rapporto non proprio idilliaco, come si può intuire anche dall'ultima intervista rilasciata dalla Autiero a U&D Magazine.

La dama del Trono Over ha dubbi su Pamela e Stefano

Valentina Autiero, nell'ultima intervista che ha rilasciato al magazine ufficiale di Uomini e donne, ha fatto una clamorosa rivelazione su Pamela Berretta e il suo uomo Stefano Torrese. Secondo lei, infatti, la coppia non è del tutto sincera Il loro unico scopo, a detta sua, potrebbe essere quello di stare insieme, per poi partecipare in estate a Temptation Island.

Ma non è tutto, Valentina durante l'intervista, oltre alla frecciatina a Pamela e Stefano, ha voluto dire la sua anche su alcune delle coppie nate nell'ultima edizione del Trono Over, dichiarando che molte persone hanno cercato di copiare il percorso di Riccardo e Ida e di Sossio e Ursula.

Gossip Trono Over Uomini e Donne

'Probabilmente, molti di questi amori nati al Trono Over scoppieranno se non dovessero partecipare a Temptation Island', questo il parere dell'Autiero.

Valentina Autiero parla delle sue frequentazioni e di altre coppie del Trono Over

La dama Valentina Autiero è diventata una dei volti storici del Trono Over di Uomini e Donne, essendo una presenza fissa da diversi anni, non riuscendo mai a trovare la persona giusta. Quest'anno ci sono state diverse occasioni in cui sembrava potesse nascere qualcosa.

Nella prima parte della stagione sembrava fosse nato qualcosa con David Scarantino che, però, adesso è felicemente fidanzato con Cristina. Poi, nella seconda parte della stagione, c'è stata una bella intesa con Fabio, ma anche con lui sono venute fuori incompatibilità, perché la dama riteneva che lui fosse molto insicuro e alla ricerca continua di attenzioni.

Oltre alle sue frequentazioni, la dama durante l'intervista al magazine ufficiale del programma si è anche scagliata contro Alessandro e Noel, confessando che, secondo lei, sono andati via non perché si amavano, ma semplicemente perché Noel doveva tirarsi dal programma televisivo.

Dunque, la Autiero non ha avuto peli sulla lingua e senza mezzi termini si è scagliata contro molte coppie di Uomini e Donne, non nascondendo di avere forti dubbi sui loro reali sentimenti. Ora resterà da vedere se dall'altra parte ci sarà una risposta a tutte queste accusa. In particolare, si attende la risposta di Pamela con la quale già ci sono state molte discussioni.