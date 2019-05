In queste ore, si sta facendo un gran parlare di alcune esternazioni poco carine che un Dj Giuseppe ha fatto sull'inedito di un allievo di Amici: stiamo parlando di Alberto Urso e del suo brano 'La mia rivoluzione'. Mentre Radio 105 trasmetteva la canzone del tenore della Squadra Blu, lo speaker si è lasciato andare a commenti che hanno fatto infuriare i tantissimi fan del ragazzo, che stanno protestando in modo veemente sia nei confronti dell'uomo che in quelli dell'emittente radiofonica ufficiale del talent show.

Amici 18, uno speaker di Radio 105 sulla canzone di Alberto: 'Bleah', i fan insorgono.

Dj Giuseppe sul pezzo di Alberto: 'Speriamo di non sentirlo più'

Oltre alle proposte rivoluzionarie di Loredana Bertè e alla scelta della commissione di rifare la sfida tra Mameli e Valentina, a far infuriare i fan di Amici ci si è messo anche uno speaker radiofonico. Mentre su Radio 105 veniva trasmessa la canzone 'La mia rivoluzione' di Alberto Urso, Dj Giuseppe si è lasciato andare a commenti poco carini che hanno scatenato l'immediata reazione dei sostenitori del ragazzo.

'Bleah', ha detto l'uomo mentre la radio partner ufficiale della trasmissione Mediaset mandava in onda l'inedito del tenore. Quest'esternazione poco professionale, la si può risentire in alcuni audio che i più attenti hanno registrato venerdì scorso e che i siti di Gossip stanno riportando in queste ore.

Quando il pezzo è finito, poi, lo speaker ha rincarato la dose dicendo: 'Sai come sono contento di non aver avuto la cuffia intesta durante questo singolo?'.

A qualche collega che gli ricordava che la loro radio è quella che supporta da un paio d'anni i talenti che scopre Amici, trasmettendo in anteprima tutti i loro inediti, Dj Giuseppe ha risposto: 'Vabbé, può essere anche di nemici, però insomma è l'evidenza dei fatti'.

La ciliegina sulla torta che ha fatto arrabbiare ancora di più i fan dell'allievo della Squadra Blu è stata la chiosa dell'uomo sul brano appena ascoltato: 'Speriamo di non sentirlo più'.

La rabbia dei fan di Alberto

Quando sui social network ha iniziato a spargersi la voce su quello che Dj Giuseppe ha detto sulla canzone di Alberto, i fan del ragazzo hanno protestato condividendo in massa l'audio che conferma i pareri poco professionali che sono stati dati sul talento di Amici.

"Ascoltate attentamente lo schifo di questo audio.

Radio 105, la radio ufficiale del programma. Un cret*** patentato che si permette di offendere Alberto dopo il primo passaggio in radio di La mia rivoluzione. Vergognatevi', ha scritto qualcuno su Twitter.

I molti sostenitori di Urso hanno cominciato a ribellarsi a questa situazione usando gli hashtag 'Io sto con Alberto' e 'Spegniamo Radio 105'.

Stando a quello che si legge in rete, però, lo speaker che non ha apprezzato il brano del tenore in passato è già stato al centro di una polemica simile per i commenti poco carini che avrebbe fatto su Il Volo.