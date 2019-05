Nuove anticipazioni ci giungono dalle puntate americane di Beautiful. Thomas confiderà a Sally di essersi innamorato nuovamente di Hope e ammetterà di non averla mai dimenticata nemmeno quando ebbe una relazione con lei. La donna ci resterà male ma il giovane le dirà che l'interesse che continuava a provare per la Logan non sminuì mai quello che provava per lei. Gli spoiler americani ci comunicano poi che in seguito il giovane si troverà da solo in compagnia della bella figlia di Brooke e la bacerà.

Anticipazioni Beautiful puntate americane: Thomas bacia Hope

Iniziano i problemi per Sally e Wyatt

Dopo che Thomas confiderà a Sally di non aver dimenticato mai Hope, anche quando era felicemente fidanzato con lei, l'abbraccerà. Tale abbraccio sarà visto da Quinn che lo userà per cercare di dividere la Spectra dal figlio. La Fuller, infatti, spererà che Wyatt possa cambiare idea e iniziare nuovamente una storia d'amore con Flo. Quest'ultima è una delle new entry di Beautiful che nelle puntate italiane comparirà a breve.

La donna verrà presentata a tutti dal dottor Reese come la madre naturale della bambina che Steffy adotterà. Flo non saprà che quella piccola è figlia di Hope e, quando ne verrà a conoscenza, vorrà dire la verità. Reese, Zoe e Shauna (la madre di Flò che arriverà a Los Angeles dopo la figlia), però, glielo impediranno.

Tornando alle anticipazioni americane di Beautiful del mese di maggio 2019 vedremo che, grazie a Wyatt, Flo si metterà alla ricerca di suo padre e scoprirà che questi è Storm, il fratello delle Logan.

Queste ultime non appena sapranno la verità accoglieranno subito la giovane nella loro famiglia. Hope deciderà anche di dare un lavoro alla cugina e proprio per questo la Fulton inizierà a sentirsi profondamente in colpa.

Il buonumore di Thomas

Le ultimissime anticipazioni americane di Beautiful di maggio 2019 ci comunicano che Thomas si sentirà sempre più legato ad Hope per cui chiederà a suo figlio Douglas di disegnare un cuore per lei. Il bambino acconsentirà e spererà che il suo disegno renda Hope felice.

Thomas dirà al figlio di esserne certo e incoraggerà Douglas a far sapere alla Logan che la ama tanto.

Poco dopo a casa di Ridge arriverà proprio Hope che spiegherà al giovane Forrester di essere di buon umore grazie a Flo (quest'ultima ha infatti accettato il lavoro offerto dalla Logan). La donna noterà poi il disegno del cuore fatto da Douglas e Thomas ne approfitterà per dirle che per il figlio lei è una persona davvero speciale. Improvvisamente una foto di Steffy, Liam e delle due bambine comparirà sul telefono del ragazzo.

Quest'ultimo la mostrerà allora all'amica allora dicendole che aveva ragione a pensare che Liam sarebbe stato più felice con la sorella e le due piccole. Thomas dirà poi ad Hope che lei potrebbe essere ancora felice lasciando il marito e facendo la mamma a Douglas dopodiché la bacerà. Hope però lo allontanerà.