Nonostante il parere contrario della maggior parte dei telespettatori, la commissione di "Amici 18" ha deciso che la ripetizione della sfida diretta tra Mameli e Valentina, richiesta dalla giurata Loredana Bertè, ci sarà. Dopo essersi riuniti nella scuola ed aver discusso per molto tempo, i professori di canto e ballo (eccezion fatta per Alessandra Celentano che si è opposta) hanno accettato di congelare l'esito del confronto che c'è stato tra i due ragazzi la scorsa settimana e di far decidere al pubblico chi merita di proseguire il percorso nel talent-show.

Amici, sesta puntata: la sfida tra Mameli e Valentina si ripeterà.

I professori appoggiano Loredana Bertè

Dopo aver appreso dai social network della riunione che c'è stata tra i professori ieri sera, i fan di "Amici" sono stati informati di un'importante novità che riguarda la puntata del serale che andrà in onda sabato 4 maggio. Chi pensava che sarebbe stata la produzione del talent a decidere se si sarebbe ripetuta la sfida tra Mameli e Valentina dopo la proposta di Loredana Bertè, sarà rimasto spiazzato vedendo il daytime trasmesso oggi su Canale 5.

I Bianchi e i Blu, infatti, hanno assistito alla lettura che Rudy Zerbi ha fatto della decisione che lui e i cinque colleghi hanno preso a meno di 24 ore dalla sesta diretta. Gli addetti ai lavori hanno chiesto all'intera commissione di scegliere se accettare o meno il confronto richiesto dalla Bertè tra i due talenti che si sono battuti la scorsa settimana, al termine del quale gli insegnanti si sono espressi a favore del cantante.

Dopo una lunga attesa, nelle casette sono arrivate le buste contenenti la risoluzione finale degli insegnanti: fatta eccezione per Alessandra Celentano, tutti gli altri prof si sono detti favorevoli alla sospensione del risultato del confronto di sabato scorso.

Mameli e Valentina, dunque, si scontreranno di nuovo il 4 maggio, e a decretare il vincitore questa volta dovrebbe essere il pubblico da casa con il televoto, proprio come aveva richiesto la Bertè con la sua idea rivoluzionaria.

Mameli o Valentina: per chi voterà il pubblico?

Il via libera della commissione di "Amici" alla ripetizione della sfida tra Mameli e Valentina, eliminata la scorsa settimana, ha sicuramente creato un precedente nel programma al quale in tanti potrebbero appigliarsi in futuro.

Infatti non era mai successo prima d'ora che un concorrente escluso dalla gara - per volere del pubblico o degli insegnanti - avesse la possibilità di rientrare in gioco a discapito di qualcun altro.

Domani sera, dunque, quasi certamente saranno i telespettatori a decidere chi tra Mameli e Valentina merita di rimanere al serale, e lo faranno esprimendo una preferenza con il televoto che ci sarà all'inizio della sesta puntata.

Dando un'occhiata ai pareri che i fan della trasmissione stanno esprimendo sui social network, ad avere la meglio potrebbe essere il cantante dei Bianchi per due motivi: innanzitutto perché le sue canzoni piacciono più delle coreografie della ballerina, e poi perché in molti pensano che sia ingiusto mettere a rischio eliminazione il ragazzo che ha già battuto la Vernia nel ballottaggio di sabato scorso.

Di conseguenza, l'ingiustizia che si sarebbe consumata nei confronti di Mameli potrebbe essere il motivo che spingerebbe il pubblico a confermarlo ad "Amici", dando così un segnale forte e chiaro alla Bertè, ai professori e alla produzione.