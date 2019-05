Non hanno sosta le avventure degli abitanti di palazzo Palladini, ognuno dei quali racconta una storia differente capace di appassionare il pubblico, con la presenza di cambiamenti fondamentali. Nuovi episodi della soap opera 'Un posto al sole' andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 13 fino a venerdì 17 maggio regalando tante sorprese ai milioni di telespettatori. La famiglia Giordano sta affrontando un periodo di decisioni importanti che potrebbero avere delle conseguenze.

Anticipazioni Un posto al sole: Raffaele va a trovare Diego nella nuova casa.

Diego ha deciso di lasciare la casa del padre per trovarsi una nuova abitazione più vicina al lavoro e tale decisione ha portato a dei contrasti con Raffaele, dimostratosi contrario alla scelta del primogenito. Inoltre il portiere di palazzo Palladini si trova a fare i conti con un periodo di depressione, non capendo il motivo per il quale Diego (Francesco Vitiello) non sia rimasto contento della possibilità di prendere il posto del padre.

I consigli determinanti di Ornella per risolvere la situazione

Gli spoiler degli appuntamenti che partono da lunedì 13 fino a venerdì 17 maggio svelano che l'attenzione verrà posta intorno alla figura di Raffaele.

Quest'ultimo si troverà alle prese con una decisione sofferta. Dunque sembrano persistere le incomprensioni tra Diego e il figlio, al punto che è divenuto sempre più difficile nel corso del tempo il rapporto tra loro. Il ritorno dell'altro figlio potrebbe dimostrarsi determinante per far ritornare l'attesa serenità nell'animo di Raffaele (Patrizio Rispo).

Raffaele cerca di seguire ciò che gli ha detto la dottoressa Bruni

Il marito di Ornella (Marina Giulia Cavalli) sarà spinto dalla moglie a compiere un passo importante per ricucire i rapporti con il figlio e, di conseguenza, deciderà di fare visita a Diego nella sua abitazione.

Il portiere si recherà nella nuova casa e, in questo periodo difficile, Raffaele godrà del supporto della moglie che gli darà dei validi consigli per risolvere nel migliore dei modi i suoi dubbi.

Giordano senior incontra il figlio recandosi nella sua abitazione

La dottoressa Bruni ha spinto il consorte a ricucire i rapporti con il primogenito con il quale, nel corso di questi mesi, si è reso protagonista di continui dibattiti a causa di opinioni differenti.

Giordano senior non ha mai accettato la decisione del figlio di cambiare lavoro. Con il passare del tempo Raffaele ha cambiato atteggiamento dando un aiuto nel lavoro a Diego. Ornella spronerà Raffaele a comportarsi in questo modo e tale consiglio si rivelerà determinante, al punto che Diego e il padre potrebbero lasciare le tensioni del passato alle spalle.