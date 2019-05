La "rivoluzione" ad Amici 18 non si limita alle stravaganti proposte che continua a fare Loredana Bertè ogni settimana: alcune ore fa, nella scuola i professori hanno deciso di riunirsi in gran segreto per prendere una decisione importantissima. È stato il profilo Instagram ufficiale del talent ad anticipare che la commissione si è ritrovata ad un giorno dalla diretta per un motivo che non è stato palesato per non rovinare l'effetto sorpresa: l'ipotesi più accreditata, è che gli insegnanti stiano valutando la possibilità di proporre un ripescaggio tra tutti gli eliminati dal serale.

Anticipazioni Amici 18, riunione top secret dei prof: ipotesi ripescaggio tra gli esclusi.

I professori replicano alla Bertè proponendo un ripescaggio?

C'è grande attesa per la prossima puntata di Amici 18: oltre a conoscere la decisione della produzione sulla sfida diretta tra Valentina e Mameli che ha richiesto Loredana Bertè, il pubblico potrebbe ritrovarsi di fronte ad un altro stravolgimento delle regole del programma.

Stando a quello che si vocifera in rete nelle ultime ore, i professori di canto e di ballo si sono riuniti in segreto nella scuola per una ragione importante rimasta ancora "top secret".

Ad informare i telespettatori di questa riunione serale che c'è stata a Cinecittà, è stata la pagina Instagram ufficiale del talent con un video che mostrava Rudy Zerbi&Co intenti a parlare animatamente attorno ad un tavolo.

Se gli addetti ai lavori non hanno volontariamente svelato qual è la decisione che è stato chiamato a prendere il corpo docenti, gli utenti del web si sono trovati quasi tutti d'accordo nell'affermare che sabato 5 maggio potrebbe esserci un ripescaggio tra gli eliminati.

L'ipotesi più quotata da chi segue con affetto la trasmissione, dunque, è che i sei prof stiano riflettendo sull'eventualità di proporre una gara interna tra Mowgly, Jefeo, Ludovica, Alvis e Valentina, il cui vincitore avrebbe la possibilità di rientrare in gara.

Da quando esiste Amici (cioè da ben 18 anni), sarebbe la primissima volta che i ragazzi esclusi possano tornare in gioco con un ripescaggio: se così fosse, si creerebbe un precedente non indifferente al quale tutti i futuri allievi potrebbero appigliarsi per non lasciare il programma.

Gran parte dei fan di Amici sono dalla parte di Mameli

Nell'attesa di scoprire se è vero che i professori proporranno un ripescaggio tra gli eliminati dal serale di Amici, ricordiamo che tra circa 24 ore il pubblico assisterà ad un altro importante momento: la sfida diretta che Loredana Bertè ha chiesto tra Mameli e l'esclusa Valentina.

Nonostante la ballerina dei Blu abbia lasciato la gara la scorsa settimana per volere della commissione, la giurata ha chiesto che potesse rimanere nella scuola per preparare un faccia a faccia con il cantante dei Bianchi: questa sfida sarà giudicata solo dal televoto.

Quando sarà svelato il nome del vincitore, la giudice aprirà una busta (ne ha preparate due, una per ogni eventualità) e paleserà quelle che sono le sue decisioni in caso di vittoria o sconfitta della sua "pupilla".

Da quando è stato ufficializzato il ritorno di Valentina nelle casette, gran parte del pubblico ha protestato sui social network parlando di una vera e propria ingiustizia sia nei confronti di Mameli (che è uscito vincitore dal ballottaggio della scorsa puntata) ma anche di tutti gli altri ragazzi che sono stati eliminati senza avere la seconda chance che ha avuto la Vernia.

La sensazione che si ha leggendo i pareri dei fan di Amici, è che domani sera saranno in tantissimi a votare per far vincere Mameli, sia per il suo talento che per dimostrare che non sono d'accordo con la proposta rivoluzionaria della Bertè.