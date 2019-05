Sembra esserci qualcosa di irrisolto tra Emma Marrone e Rudy Zerbi: questa almeno è la sensazione che hanno avuto i telespettatori quando li hanno visti scontrarsi verbalmente durante il settimo serale di Amici. Mentre il professore contestava la scelta di Giordana di non cantare un brano che lui le ha assegnato, la salentina ha preso la parola per difendere la ragazza ma anche per rivangare qualcosa che è successo dieci anni fa. La giurata speciale della serata, inoltre, ha elogiato il carattere determinato dell'allieva dicendo che non va confuso con l'arroganza.

Emma Marrone zittisce Rudy Zerbi ad Amici: 'Non siamo a 10 anni fa, fammi parlare'.

Emma si prende la scena ad Amici 18

La sua presenza è stata richiesta a gran voce dai fan di Amici nelle scorse settimane, e finalmente oggi Emma Marrone ha partecipato ad una puntata del serale in veste di giudice speciale. Oltre a commentare e votare le esibizioni degli aspiranti semifinalisti, la pugliese si è resa protagonista di vari momenti che hanno catturato l'attenzione degli appassionati di Gossip.

A metà serata circa, ad esempio, la "Brown" ha discusso animatamente con Rudy Zerbi. Quando l'insegnante ha chiesto a Giordana di interpretare il brano "Blu" degli Eiffel 65 che lui le ha assegnato durante la settimana, la 34enne ha preso la parola per difendere la scelta della ragazza di non portare a termine questo compito.

Pubblicità

Mentre la bionda cantautrice cercava di spiegare pacatamente le ragioni dell'allieva, il professore l'ha interrotta in modo brusco dando dell'arrogante alla Angi.

"Oggi capisco ancora di più quanto sei arrogante. Sei troppo piena di te. Hai paura che ti si rovini il profilo, ma un profilo ancora non lo hai", ha tuonato Zerbi in diretta su Canale 5.

"Mi sembra un dejà-vu", ha esordito Emma nella sua piccata replica. "Spesso il carattere viene scambiato con l'arroganza", ha aggiunto l'ex coach prima che Rudy la interrompesse di nuovo facendola alterare.

"Non mi interrompere e fammi parlare. Non siamo a dieci anni fa, non ho finito", ha tuonato la Marrone tra gli applausi scroscianti del pubblico presente ma anche di quello a casa.

Zerbi ribatte ad Emma: 'Hai i ricordi confusi'

Quando Emma ha tirato in ballo qualcosa che sarebbe successo dieci anni fa, ovvero quando lei era allieva di Amici e Rudy interveniva come discografico, il diretto interessato ha replicato: "Temo che tu abbia i ricordi confusi, e comunque tu non ti sei mai permessa di dare del ridicolo ad un professore".

Pubblicità

La Marrone ha continuato a difendere Giordana appoggiandola nella decisione di non cantare il brano assegnatole da Zerbi soprattutto in una puntata importante come quella che precede la semifinale.

La riflessione finale che ha fatto la salentina su questa polemica, è stata: "Per diventare un artista, bisogna imparare a dire no e non compiacere sempre gli altri".