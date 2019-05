Ieri sera in prime time su Canale 5 è andata in onda la settima puntata del serale di Amici 18, durante la quale c'è stata una doppia eliminazione e sono stati svelati i nomi dei concorrenti che accederanno alla semifinale del talent show condotto da Maria De Filippi in onda sabato prossimo in tv. Una serata decisamente ricca di colpi di scena, caratterizzata dalla presenza della super-ospite Raffaella Carrà, la quale si è messa in gioco duettando con i concorrenti che proseguono il loro percorso all'interno della scuola più famosa d'Italia.

Doppia eliminazione dal serale di Amici 18 di ieri sera

Il riassunto della settima puntata di Amici 18 di ieri rivela che si è partito subito con la sfida lasciata in sospeso la scorsa settimana tra Umberto e Mameli.

Amici 18, eliminati di ieri 11 maggio

I due concorrenti si sono nuovamente esibiti al cospetto della giuria e abbiamo visto che il verdetto finale di questa serata ha stabilito che, ad avere la peggio, fosse il cantante Mameli, eliminato definitivamente dalla scuola di Amici.

Successivamente abbiamo visto che Maria De Filippi ha spiegato il nuovo meccanismo di questa settima puntata del serale di Amici 18. La squadra bianca e la squadra blu sono state sciolte definitivamente e quindi i concorrenti rimasti in gara hanno proseguito da soli il loro percorso nella scuola.

A giudicare le varie performance, questa settimana, non c'era Loredana Bertè, impegnata in una nuova tappa del suo tour musicale, bensì un trio composto da Mara Venier, Emma Marrone e Gerry Scotti.

Al termine della sfida, abbiamo visto che i due concorrenti finiti al ballottaggio finale sono stati: Umberto e Alberto. Il cantante e il ballerino si sono nuovamente sfidati in questo ultimo match che avrebbe poi portato all'eliminazione definitiva dalla scuola di Amici 18. Ad avere la peggio, in questo caso, è stato proprio il ballerino Umberto, tanto criticato dalla professoressa Alessandra Celentano.

Umberto e Mameli fuori dal serale di Amici

Un'eliminazione che ha lasciato un po' sorpresi i vari professori della scuola, compresa Maria De Filippi che, prima di salutare Umberto, lo ha ringraziato e ha ammesso di non essere mai stata d'accordo con la prof Celentano. Il giovane ballerino ha anche vinto una borsa di studio, che gli permetterà di perfezionare ancora di più la sua arte.

In attesa di scoprire cosa succederà nel corso della semifinale di Amici 18 in onda sabato prossimo su Canale 5 e quindi i nomi dei finalisti ufficiali, vi diciamo che ieri sera la De Filippi è riuscita a vincere la gara degli ascolti del sabato sera.

La settima puntata del serale, infatti, ha ottenuto un ascolto netto di circa 4.2 milioni di spettatori arrivando a toccare quasi il 23.30% di share medio.