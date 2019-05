Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Andreas Muller e Veronica Peparini. Ad un paio di settimane dalla lite che con Giorgio Albanese sui social network, la coppia si è mostrata più affiatata che mai. Al termine dell'ultima puntata di Amici 18, il ballerino ha pubblicato su Instagram un video nel quale lo si vede baciare dolcemente la fidanzata. In un altro filmato, il giovane conferma invece di essere innamorato dell'insegnante del talent show.

Andreas e Veronica allo scoperto

È passato circa un anno da quando i siti di Gossip hanno iniziato ad ipotizzare una relazione in corso tra Andreas Muller e Veronica Peparini: la professoressa di Amici, dopo aver lasciato il marito Fabrizio è stata avvistata parecchie volte in compagnia del suo allievo l'estate scorsa.

Oggi, a distanza di qualche tempo e dopo alcune timide apparizioni di coppia, i due protagonisti del talent show hanno deciso di uscire allo scoperto nel modo più dolce possibile.

Amici, Andreas Muller bacia Veronica Peparini su Instagram e ammette: 'La amo'.

La notte successiva alla proclamazione del vincitore della diciottesima edizione di Amici, il professionista ha usato Instagram per dichiarare alla sua fidanzata tutto l'amore che prova per lei. In un video nel quale si vede la coreografa divertirsi nel backstage, Andreas ha scritto: "La amo".

È un altro però il filmato che ha reso felici i tanti fan di questa coppia, ovvero quello nel quale i due piccioncini si guardano intensamente e poi si danno un dolce bacio sulle labbra.

La lite a distanza con Giorgio Albanese

L'amore che è sbocciato tra Andreas e la maestra Peparini sembra essere il motivo scatenante di una lite andata in scena tra il ragazzo e un suo ex collega di Amici: Giorgio Albanese. Nei giorni scorsi, infatti, tutti i siti di gossip si sono occupati dei velenosi botta e risposta che i due ballerini hanno avuto sui social network, per i quali è intervenuta un paio di volte Veronica.

Stando a quello che ha raccontato Muller in una lunga diretta fatta su Instagram poco tempo fa, Giorgio avrebbe bruscamente interrotto la loro amicizia dopo aver saputo della nascita della storia tra lui e la professoressa. A differenza di quello che avrebbe fatto lui, però, Albanese avrebbe chiuso i rapporti personali soltanto con il vincitore del talent e non con colei che ha lasciato il marito per iniziare un nuovo rapporto d'amore.

Lo scontro virtuale tra i due danzatori è durato alcuni giorni, ma oggi le acque sembrano essersi calmate: l'unico pensiero di Andreas in questo periodo, sembra essere la serenità della sua dolce metà.