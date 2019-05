Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Paradiso delle Signore, la soap opera che ha conquistato sempre più telespettatori italiani. Rai 1, infatti, ha deciso di mandare in onda le replica dell'ultima stagione in attesa dell'imperdibile quarta edizione, che si prospetta ricca di colpi di scena.

Gli spoiler delle puntate in programma lunedì 27 e martedì 28 maggio alle ore 15:40 su Rai 1 svelano che le attenzioni di Luca ad Adelaide susciteranno la gelosia di Umberto, mentre Marta capirà che Vittorio la sta ingannando.

Il Paradiso delle Signore: Umberto geloso di Luca e Adelaide

Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, tratte dalla puntata in replica in onda lunedì 27 maggio su Rai 1, segnalano che Vittorio chiederà a Marta di evitare che Andreina (Alice Torriani) finisca in galera. Ma il dottor Conti tacerà sul fatto di avere una storia con la Mandelli. Di conseguenza, il comportamento di Vittorio nei confronti della Guarnieri alimenterà dei dubbi.

Il Paradiso delle Signore, trame repliche lunedì e martedì: Umberto geloso di Luca

Contemporaneamente a tutto ciò, Luca Spinelli diventerà l'assoluto protagonista all'interno del clan Guarnieri, tanto da fare un dono ad Adelaide per dimostrare il suo interesse nei confronti della contessa. L'atteggiamento di Spinelli susciterà la gelosia di Umberto (Riccardo Guarnieri). Riccardo (Enrico Oetiker), invece, continuerà a corteggiare Nicoletta (Federica Girardello) dopo aver fatto una scommessa con i suoi amici. D'altro canto, la signora Cattaneo sarà sicura che la figlia possa trarre dei vantaggi economici da questa unione.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marta ingannata da Vittorio

Le trame de Il Paradiso delle Signore, riguardanti la puntata in onda martedì 28 maggio, svelano che Vittorio (Alessandro Tersigni) avrà un'accesa discussione con la fidanzata. Il capo del grande magazzino, infatti, vorrebbe che quest'ultima facesse perdere le sue tracce fino al ritrovamento di nuove prove capaci di dimostrare la sua innocenza. Ma la Mandelli non sarà del suo stesso avviso.

Intanto Marta (Gloria Radulescu) scoprirà che quest'ultima è ricercata dalla polizia per favoreggiamento nell'omicidio di Pietro Mori (Giuseppe Zeno), l'amico del cuore di Vittorio morto al termine della seconda stagione. La figlia di Umberto, a questo punto, accuserà Vittorio di averla presa in giro, mentre Clelia al Paradiso vivrà una spiacevole situazione. La donna, infatti, sarà costretta ad assecondare le richieste di un ladro. Proprio quest'ultimo pretenderà alcuni documenti falsi che metteranno la Calligaris nei guai.

La capo-commessa riuscirà a mantenere il posto al grande magazzino? Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore.