Si sta facendo un gran parlare della diatriba che è nata sui social network tra alcuni protagonisti di Amici: Giorgio Albanese, ex allievo del talent, ha usato Instagram per attaccare il collega Andreas Muller. A prendere le parti del vincitore, è stata anche la fidanzata Veronica Peparini, prima con un post apparso sul suo profilo e poi con un duro commento scritto sotto ad una foto che il ballerino ha condiviso sul suo account dopo le polemiche.

Pubblicità

Pubblicità

La Peparini difende Andreas sui social

Nella giornata di ieri, c'è stato un duro botta e risposta a distanza tra alcuni volti noti di Amici: l'ex allievo Giorgio Albanese, infatti, ha palesato la poca simpatia che nutre per Andreas Muller, insinuando che lo stesso stia raggiungendo importanti traguardi nella danza solo perché è fidanzato con Veronica Peparini.

Se il vincitore del talent ha promesso di rispondere nei prossimi giorni in una diretta Instagram alle accuse che gli ha lanciato il collega, a scagliarsi contro le parole del ballerino è stata la professoressa sui social network.

Amici, Veronica Peparini replica al gestaccio di Albanese su IG: 'Ignorante e irriconoscente'.

La sorella del coreografo Giuliano, infatti, ha pubblicato uno scatto nel quale la si vede abbracciata al compagno. Ha scritto: "Mi dissocio pubblicamente da tutti coloro che parlano male, che vivono per l'odio e che invidiano. Il rispetto e l'umiltà sono la prima cosa. Ho dato tanto a persone che di me hanno capito poco. Io leggo solo cattiverie che non vi porteranno a niente se non all'odio".

A pochissimo tempo di distanza dalla diffusione in rete di questo sfogo, Giorgio ha condiviso sul suo profilo IG una foto che lo ritrae intento a fare un dito medio all'obiettivo: secondo tanti, questa è stata la risposta neppure troppo velata del giovane a quello che Andreas e Veronica hanno detto sul suo conto nelle ore precedenti.

Pubblicità

Veronica risponde al dito medio di Giorgio

Tra i tanti commenti che sono stati scritti sotto all'ultima foto di Albanese, a catturare l'attenzione degli appassionati di Gossip è stato quello di Veronica Peparini: prima che iniziasse la semifinale di Amici su Canale 5, la maestra di ballo ci ha tenuto a dire cosa pensa del gestaccio che il suo ex allievo pare aver rivolto a lei e ad Andreas Muller.

"Giorgio sei un ignorante e te lo dico pubblicamente.

Non ho parole. E sei anche irriconoscente", ha tuonato la professoressa del talent.

La sensazione che si ha, è che il botta e risposta tra i protagonisti di questa storia sia tutt'altro che finito. Ricordiamo, infatti, che Muller deve ancora fare la diretta Instagram che ha annunciato per difendersi dalla pesante accusa che gli ha lanciato il collega, ovvero quella che se oggi è assistente della Peparini ad Amici, è solo perché è il suo fidanzato.