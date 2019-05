Si sta facendo un gran parlare delle cose poco carine che ha detto Giorgio Albanese su un suo ex collega di Amici: Andreas Muller. Interpellato dai fan sul pensiero che ha su quello che oggi è l'assistente di Veronica Peparini al serale, il ballerino ha fatto sapere che è una persona che non gli piace perché, secondo lui, ha ottenuto grandi risultati saltando qualche passaggio.

Pubblicità

Pubblicità

Oltre alla piccata replica del diretto interessato, anche la professoressa di danza ci ha tenuto a dissociarsi da quello che ha detto il suo ex allievo, e l'ha fatto tirando in ballo l'odio e la cattiveria.

Giorgio insinua su Andreas: 'Io lavoro senza saltare passaggi'

Nelle ultime 24 ore c'è stato un serrato botta e risposta tra due ex allievi di Amici molto amati: Giorgio Albanese ha attaccato Andreas Muller su Instagram, arrivando ad insinuare che i traguardi che ha raggiunto di recente nella danza, siano merito della sua storia d'amore con Veronica Peparini.

Ad una fan che gli chiedeva cosa ne pensa del suo ex collega di talent, il ballerino ha risposto seccamente: "Non è una persona che non mi piace, quindi non penso niente.

Amici, Giorgio attacca Andreas Muller ma interviene Veronica Peparini: 'Solo cattiverie'.

Non occupo il mio tempo a parlare di chi non mi interessa". La frecciatina velenosa nei confronti del vincitore del programma, però, è arrivata quando il ragazzo ha parlato delle ambizioni che ha nel suo mondo: "Quello che voglio, lo sto ottenendo grazie al duro lavoro e alla costanza. Senza saltare alcun passaggio".

Sono proprio queste ultime parole che hanno catturato l'attenzione degli appassionati di Gossip, perché sembrano riferite all'ascesa di Andreas nelle gerarchie di Amici: da quando fa coppia fissa con la professoressa di ballo, infatti, il ragazzo è passato dall'essere un semplice professionista ad insegnare le coreografie ai talenti in gara in qualità di assistente personale della maestra.

Pubblicità

Muller ha pubblicato un paio di video nelle sue Stories nelle quali ha annunciato che presto farà una diretta per rispondere a quello che ha detto Giorgio sul suo conto: "Aprirò e chiuderò una parentesi. Che gli infelici vivano infelici e che ognuno si faccia la propria vita".

Veronica difende il suo amore per Andreas: 'Rispetto la prima cosa'

A precedere Andreas nella replica a Giorgio Albanese, è stata Veronica Peparini con un post che è apparso sul suo profilo Instagram poche ore fa.

Sotto ad una foto che la ritrae abbracciata al fidanzato, la professoressa di Amici ha scritto: "Mi dissocio pubblicamente da tutti coloro che parlano male, che vivono per l'odio, che giudicano e che invidiano".

La maestra di ballo ha fatto sapere di aver dato tanto a queste persone che oggi puntano il dito contro di lei e contro il suo compagno ma, nonostante questo, hanno capito poco del suo modo di essere. "Il rispetto è la prima cosa, solo questo fa crescere.

Pubblicità

Purtroppo leggo cattiverie che non vi porteranno da nessuna parte se non all'odio".