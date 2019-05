Sabato 18 maggio andrà in onda l'ottava puntata del serale di Amici, ovvero quella che decreterà i 4 finalisti di questa edizione. Le anticipazioni che sono trapelate fino ad oggi sulla serata, fanno sapere che ci saranno tanti ritorni ed un'ospite che arriva direttamente dalla Rai: Antonella Clerici.

Pubblicità

Pubblicità

A duettare con i ragazzi ancora in gara dovrebbe essere Renato Zero, alla sua seconda apparizione nel programma quest'anno, mentre Loredana Bertè siederà nuovamente in giuria dopo l'assenza della scorsa settimana.

Amici: sabato 18 maggio torna Loredana Bertè

Dopo essere stata sostituita da Mara Venier, Gerry Scotti ed Emma Marrone nella settima puntata, Loredana Bertè si sta preparando per tornare a primeggiare nella giuria di Amici già dal prossimo appuntamento serale.

Anticipazioni Amici, ottavo serale: Antonella Clerici ospite, tornano Renato Zero e Mameli.

L'assenza della giudice nella serata che ha decretato i 5 semifinalisti, è stata a causa di un concerto che la stessa aveva in programma sabato 11 maggio.

Tra pochi giorni, dunque, il pubblico di Canale 5 assisterà ad una diretta del talent show all'insegna dei grandi ritorni: oltre alla Bertè, un altro big della musica parteciperà alla semifinale. Stiamo parlando di Renato Zero che, dopo l'ospitata del 20 aprile, ha accettato di tornare alla corte di Maria De Filippi per esibirsi un'altra volta con gli allievi ancora in gara.

Pubblicità

Dopo aver vinto la gara degli ascolti contro Ballando con le Stelle anche grazie alla giuria speciale di sabato scorso, la conduttrice di Amici ha deciso di invitare nel suo format una collega che lavora per la concorrenza (esattamente come è successo con la Venier sette giorni fa). Tvblog, dunque, anticipa che Antonella Clerici sarà una delle protagoniste della prossima puntata del talent Mediaset, anche se ancora non si sa quale sarà il suo ruolo.

Si ricorda, inoltre, che il 18 maggio il penultimo serale di Amici non si sfiderà con la trasmissione di Milly Carlucci come al solito, ma con la finalissima dell'Eurovision Song Contest, nella quale Mamhood con il brano "Soldi" rappresenta l'Italia.

Seconda chance per Mameli? Il video diventa virale

Proprio per restare nel tema dei "grandi ritorni" che ci saranno nell'ottava puntata di Amici, si rcorda che anche un allievo eliminato potrebbe rientrare in gara grazie al meccanismo pensato da Loredana Bertè un paio di settimane fa per Valentina Vernia.

Pubblicità

Con un video che è stato caricato sui profili social della trasmissione, i telespettatori sono stati informati del ritorno di Mameli nella casetta dei Bianchi: il cantautore (uscito perdente dal ballottaggio con Umberto all'inizio della scorsa diretta), si è presentato davanti a Giordana e Rafael con indosso una tuta rossa sulla quale campeggia la scritta "Britti".

Gli addetti ai lavori hanno assicurato che nel corso del daytime che sarà trasmesso oggi su Real Time, si saprà perché il siciliano è tornato a vivere con i suoi ex compagni: le ipotesi più accreditate, comunque, sono o quella di un ripescaggio voluto da Alex Britti oppure quella di uno scherzo che il giovane vuole fare ai colleghi.