Mancano poco più di 24 ore alla penultima puntata del serale di Amici: le sorprese che Maria De Filippi ha preparato al pubblico, sono tantissime. A commentare e votare le esibizioni dei 5 semifinalisti saranno sia Loredana Bertè che una giuria speciale composta da J-Ax, Sabrina Ferilli e Romina Power: ospiti della serata, invece, saranno Antonella Clerici e Renato Zero.

Pubblicità

Pubblicità

Al termine della diretta, conosceremo i nomi dei 4 talenti che approderanno alla finale di sabato 25 maggio: chi sarà l'ultimo eliminato di questa edizione?

Ad Amici torna la giuria speciale dopo il successo di sabato scorso

Visto il boom di ascolti della scorsa settimana, Maria De Filippi ha deciso di riproporre una giuria speciale anche nella puntata di Amici di sabato 18 maggio: nonostante Loredana Bertè torni a ricoprire il ruolo di giurata, la conduttrice ha scelto di affiancarle tre personaggi molto amati.

Anticipazioni Amici 18, la semifinale: giuria speciale con J-Ax, Romina Power e Ferilli

A prendere il posto che 7 giorni fa è stato di Gerry Scotti, Mara Venier ed Emma Marrone, domani sera saranno: il rapper J-Ax (attualmente spalla di Michelle Hunziker in All Together Now), la cantante Romina Power e l'attrice Sabrina Ferilli. I tre giudici speciali della semifinale, avranno il compito di votare e soprattutto commentare le performance dei 5 allievi ancora in gara.

Ad animare la serata che precede la finalissima, ci saranno anche due ospiti d'eccezione: Renato Zero torna per duettare con i ballerini Rafael e Vincenzo, Antonella Clerici interagirà con la padrona di casa per tutta la durata della diretta.

Pubblicità

Insomma, la presentatrice del talent ha invitato un "parterre de roi" per provare a battere la concorrenza della finale dell''Eurovision Song Contest che andrà in onda in concomitanza su Rai Uno.

Alberto, Tish, Giordana, Rafael e Vincenzo si giocano la finale

Il verdetto più importante che sarà dato al termine dell'ottava puntata serale di Amici, è quello che riguarda la scelta dei 4 finalisti di questa diciottesima edizione. Domani sera, infatti, il pubblico conoscerà finalmente i nomi dei ragazzi che sabato prossimo si contenderanno la vittoria che, come ogni anno, dovrebbe essere stabilita dalla gente da casa con il televoto.

A giocarsi l'opportunità di salire sul podio di Amici 18, ci sono: i ballerini Rafael e Vincenzo, e i cantanti Tish, Giordana e Alberto.

Qualora l'ultimo eliminato di quest'anno dovesse essere un danzatore, vorrebbe dire che in semifinale si terrà la finale del circuito ballo tra gli allievi rimasti: chi tra i due avrà il maggior numero di preferenze, alzerà la coppa della sua materia per poi provare a vincere l'intero programma il 25 maggio.

Stando a quello che sostengono gli scommettitori, a contendersi il trofeo di questa edizione, dovrebbero essere Alberto e Giordana, dopo di loro si piazza la giovane Tish e come fanalino di coda i due ballerini.