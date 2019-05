Le anticipazioni delle puntate di Una vita riservano novità entusiasmanti che interessano i fan della telenovela spagnola. Nelle prossime puntate della soap opera entrerà in scena un nuovo personaggio, Esteban, interpretato dall'attore Jesús Rubio. L'uomo è legato al passato di Silvia Reyes.

Pubblicità

Pubblicità

Esteban arriverà ad Acacias 38 e si recherà subito alla Deliciosa nel momento in cui Arturo Valverde chiederà a Silvia Reyes di diventare sua moglie. Esteban durante l'evento non avrà occasione di parlare con la Reyes, ma poi riuscirà a farle una richiesta.

Esteban incontra Silvia Reyes

Nelle prossime puntate di Una Vita, Esteban incontrerà Silvia Reyes e le farà una particolare proposta. L'uomo chiederà alla Reyes se sia possibile incontrare Ochoa, un mediatore che potrebbe aiutarlo a tornare a casa.

Una Vita, anticipazioni: Esteban Márquez arriverà ad Acacias 38.

Poi Esteban annuncerà alla donna che un suo vecchio amico (il soldato Cheque) è ancora recluso a causa della guerra nelle Filippine. Frattanto Silvia accetterà di aiutare Esteban e farà intromettere anche Arturo Valverde. Quest'ultimo sarà abbastanza geloso dell'uomo appena arrivato, ma deciderà ugualmente di aiutarlo con lo scopo di rendere felice la sua amata. Poi Valverde per attirare l'attenzione di Ochoa e far si che l'incontro con Márquez vada per il meglio, deciderà di imparare a giocare a biliardo.

Pubblicità

Silvia e Arturo invitano Ochoa a cena

Silvia e Arturo inviteranno Ochoa a cena, insieme a Esteban. Quest'ultimo dunque conoscerà finalmente l'uomo che potrebbe aiutarlo. Nel frattempo Valverde giocherà a biliardo insieme ad Ochoa e lo batterà. In seguito Ochoa deciderà di collaborare per il bene di Cheque. Poi l'uomo il giorno dopo farà consegnare a Silvia e Arturo una lista con i nomi dei militari che sono reclusi all'estero. Inizialmente la coppia sarà notevolmente felice di poter aiutare Esteban grazie ad Ochoa, ma in un secondo momento si accorgeranno che sulla lista sono presenti una lunga serie di nominativi di diversi prigionieri: per tale ragione non sarà molto facile rintracciare Cheque. Infine l'ambigua situazione farà nascere una serie di conseguenze alquanto rischiose.

Dove guardare in streaming online le puntate di Una Vita

In attesa dei nuovi episodi di Una Vita, si ricorda che tutte le puntate già andate in onda possono essere guardate in streaming online registrandosi gratuitamente sulla piattaforma dedicata MediasetPlay.it. Oltre agli attuali episodi della soap opera, nel sito sono presenti anche molte trame delle puntate già viste in televisione, ma anche diversi video sulle anticipazioni dei prossimi appuntamenti.