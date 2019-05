È una vera e propria 'guerra a distanza' quella che sta andando in scena tra Bianchi e Blu durante le ultime puntate di Amici: i telespettatori, infatti, stanno assistendo a duri botta e risposta, soprattutto tra Valentina Vernia e gli avversari. Dopo aver sentito le parole con le quali la ballerina si è vantata di essere più brava di Mameli, secondo lei oggettivamente, Giordana Angi le ha risposto dicendole che è troppo presuntuosa, trovando il consenso di gran parte della gente a casa.

Amici, Valentina si vanta in casetta, Mameli e Giordana all'unisono: 'Presunzione assurda'.

Valentina: 'La mia coreografia era da tour di Michael Jackson'

Mancano poco più di due giorni ad una nuova attesissima puntata del serale di Amici: sabato 4 maggio, infatti, scopriremo finalmente la decisione della produzione sull'ultima proposta rivoluzionaria che ha fatto Loredana Bertè. Stando a quello che stiamo vedendo nei daytime di questa settimana, però, sembra quasi scontato che la sfida diretta tra Valentina e Mameli, richiesta dalla giurata, ci sarà.

Ricordiamo che la ballerina della Squadra Blu è stata eliminata al termine della scorsa diretta: l'intera commissione, infatti, ha deciso che il cantautore dei Bianchi meritava di restare in gara. La giudice, in totale disaccordo con questo esito, ha proposto che sia il pubblico attraverso il televoto a scegliere chi deve continuare l'avventura nel talent tra Valentina e Mameli. Dopo aver visto chi preferisce la gente a casa, la Bertè aprirà una busta (ne ha preparate due, una se a vincere fosse la ballerina e l'altra se a spuntarla fosse il cantante), all'interno della quale è contenuta la sua strategia per il prosieguo della trasmissione.

Nell'attesa di sapere cosa ne sarà dell'azzardo di Loredana, sottolineiamo che nelle scorse ore la Vernia si è resa protagonista di uno sfogo piuttosto forte che ha fatto storcere il naso a molti. Dopo essere stata informata della protesta che i Bianchi hanno fatto in seguito alla sua riammissione in gara, la danzatrice ha detto: "Inutile che tirano in ballo Jefeo o Mowgly, dei quali non gliene è mai fregato niente. Al mio posto, anche loro avrebbero accettato.

Io voglio arrivare in finale". Spostando l'attenzione sul confronto che ha perso con Mameli sabato, Valentina ha aggiunto: "La mia coreografia era da tour di Michael Jackson. Era bella, forte ed oggettivamente ha spaccato. Uscire contro di lui mi rode, mi sento presa per il cu...".

Giordana e molti spettatori contro Valentina

Dopo aver ascoltato lo sfogo della ballerina dei Blu, sia Mameli che Giordana si sono detti scioccati dalle parole che ha usato per vantarsi a discapito del talento del suo compagno.

La Angi, in particolare, ha commentato: "Lei è di una presunzione devastante, è troppo sicura. Non è contro di lei, fosse stato un altro avremmo detto la stessa cosa, è una questione di giustizia".

La cantante ha aggiunto che, nonostante abbia un rapporto conflittuale con Mameli, in questo caso si sente di difenderlo, perché la proposta che ha avanzato la Bertè evidenzia un trattamento diverso che sia lei che la produzione di Amici stanno avendo con la Vernia rispetto a tutti gli altri ragazzi che sono stati eliminati fino ad ora (pensiero che sposa anche la quasi totalità del pubblico a casa). "Mi tocca dire che dovreste essere più rispettosi nei confronti di Mameli, non si può avere la presunzione di dire che la sua esibizione è stata pazzesca. Se lui ha vinto, un motivo ci sarà. State facendo dei discorsi assurdi".