Il concorrente del Grande Fratello Daniele Dal Moro si è sfogato con Gianmarco Onestini per il modo, a suo avviso sbagliato, in cui si è comportata Barbara D'Urso e tutta la produzione del programma nei suoi confronti. Nell'ultima puntata in diretta del Grande Fratello infatti la conduttrice lo ha ripreso per delle sue espressioni usate nei confronti di un altro concorrente della casa, Christian Imparato. Durante un litigio per delle uova, infatti, Daniele avrebbe apostrofato Christian con delle frasi omofobe per le quali i social hanno chiesto l'espulsione del concorrente. Il termine incriminato usato sarebbe stato "ch...a" anche se in realtà l'audio non era molto chiaro e quindi l'affermazione non si è compresa bene, tanto è bastato però per far insorgere i telespettatori da casa sui social e chiedere l'espulsione del concorrente dalla casa. Barbara ha dichiarato nelle sue trasmissioni che lei ed il Grande Fratello avrebbero preso provvedimenti.

Decisione del Grande Fratello

La puntata di lunedì scorso si è aperta proprio con questo argomento, la conduttrice, che si impegna da anni contro le discriminazioni sia di genere che di orientamento sessuale nelle sue trasmissioni, ha dichiarato di non accettare nel suo programma questo tipo linguaggio. Seccata ed abbastanza dura ha inoltre rivelato al concorrente il provvedimento preso dal programma contro di lui, cioè la perdita dell'immunità, Dal Moro infatti era stato nominato, insieme ad Enrico Contarin, il preferito del gruppo ed avrebbe dovuto godere dell'immunità dalle nomination, ma a causa del suo comportamento l'ha persa.

Daniele si sfoga con Gianmarco

Il comportamento tenuto dal Grande Fratello e il provvedimento preso non sono piaciuti al concorrente, secondo Dal Moro non gli hanno permesso di replicare alle accuse sbagliate nei suoi confronti ed hanno mandato a casa un messaggio non veritiero di lui. Il ragazzo sostiene di non essere omofobo, ma di avere problemi nell'esprimersi correttamente, ha usato termini inadatti ma le sue parole sono state travisate: Inoltre ha specificato che con Christian ha sempre scherzato e non ha mai voluto ferirlo intenzionalmente.

Tuttavia però non gli hanno dato modo di replicare e di difendersi ed anche la perdita dell'immunità per lui è stato un provvedimento eccessivo ed in giusto. Per tutti questi motivi s'è le presa con la produzione ed anche con Barbara D'Urso, secondo lui troppo seccata nel parlargli, e avrebbe anche pensato di abbandonare la casa.

Daniele Interrante potrebbe entrare nella Casa

Un altro Daniele invece potrebbe entrare nella Casa, si tratta di Daniele Interrante al centro di una specie di triangolo con Francesca De Andrè e Guendalina Canessa.

Interrante è l'ex marito di Guendalina ed ex compagno di Francesca, a Pomeriggio 5 mentre era ospite si è parlato della lite avvenuta tra le due, dopo l'entrata della Canessa, nella quale veniva chiamato in causa lo stesso Daniele. La conduttrice ha così avuto l'idea di far entrare in Casa il ragazzo per chiarirsi ed esprimere il suo punto di vista. Non è però certo se entrerà né in che ruolo, come non è certo il ruolo della Canessa, forse non è una concorrente ma una "disturbatrice".