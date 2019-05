La telenovela Il Segreto offrirà diversi spunti degni di nota nelle puntate in onda su Canale 5 e Rete 4 dal 5 all'11 maggio.

In tale periodo terrà banco la nuova accusa mossa contro Elsa, ritenuta colpevole di un furto avvenuto alla locanda. La povera Laguna si troverà a fare i conti con i sospetti di tutti ma, a sorpresa, alla fine sarà Isaac a tenderle la mano.

Fernando negherà di essere il responsabile del rapimento di Emilia e Alfonso, proponendo una soluzione alternativa per pagare il riscatto.

Anticipazioni Il Segreto: Elsa viene accusata di essere una ladra

Nel frattempo, lo strano comportamento di Raimundo scatenerà la curiosità di Mauricio mentre Julieta farà la conoscenza di Pilar, alla quale terrà nascosto il suo legame con Severo e la famiglia della Montenegro.

Il Segreto anticipazioni: Isaac ospita Elsa

Non ci saranno variazioni degne di nota nella programmazione de Il Segreto della prossima settimana, che andrà in onda regolarmente dal 5 all'11 maggio. In tali puntate Elsa si assumerà la colpa del furto avvenuto alla locanda e lascerà Puente Viejo, trovando rifugio in una capanna abbandonata non lontana dal paese.

In molti crederanno alla sua colpevolezza e tra di essi ci sarà anche Isaac, mentre di diverso avviso sarà Fe che si recherà dall'amica per offrirle ospitalità. Elsa rifiuterà la proposta e lo stesso farà con Don Anselmo che le proporrà di trasferirsi per qualche giorno in canonica. Successivamente sarà Isaac a presentarsi nella casa abbandonata, chiedendo ad Elsa di andare a vivere insieme a lui e Antolina. A sorpresa, in questo caso Elsa accetterà, anche se la sua rivale in amore cercherà di approfittare fin da subito della situazione trattandola quasi come una schiava.

Trame Il Segreto: la proposta di Fernando

Proseguendo con le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana, Maria e Raimundo sospetteranno che Fernando sia in qualche modo coinvolto nel rapimento di Emilia e Alfonso e nella conseguente richiesta di riscatto. Il Mesia però negherà senza esitazione tale eventualità e proporrà di vendere alcuni possedimenti un tempo appartenuti a Donna Francisca per effettuare l'esoso pagamento. In un primo momento, Raimundo rifiuterà tale opzione e solo successivamente darà il suo benestare alla vendita.

Gli strani movimenti dell'ex locandiere, che trascorrerà molto tempo nei sotterranei della villa, desteranno la curiosità di Mauricio che cercherà di capire cosa stia accadendo.

Julieta farà la conoscenza di Pilar, una donna sola e con un figlio malato, che potrebbe denunciare il responsabile dell'avvelenamento delle acque di Las Lagunas. L'affinità tra le due donne sarà evidente fin dall'inizio anche se Julieta eviterà di raccontare a Pilar di essere un'amica di Severo oltre che la compagna di Saul, il protetto di Donna Francisca.