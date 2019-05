Chi sognava un'imminente ufficializzazione del ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis, dovrà mettersi l'anima in pace: almeno per il momento, i due ragazzi non hanno alcuna intenzione di uscire allo scoperto come coppia. A deludere i fan del "Damellis" è stato lo stesso dj in un'intervista che ha rilasciato nel corso di un evento: il veronese, infatti, ha confermato che lui e l'influencer si frequentano ogni tanto ma che tra loro non c'è niente di particolarmente importante.

Andrea Damante su Giulia De Lellis: 'Ogni tanto ci vediamo, ma nulla di particolarmente importante'.

Andrea parla di Giulia dopo le foto dei baci

Nell'ultimo mese sono stati tanti i Gossip che sono circolati su Andrea Damante e Giulia De Lellis: i due ex sono stati avvistati in teneri atteggiamenti in varie occasioni, dal Coachella a Milano fino alle spiagge di Miami. Chi pensava che mancasse pochissimo all'annuncio ufficiale del ritorno dei "Damellis", però, sarà rimasto spiazzato nel sentire le dichiarazioni che il tronista ha fatto pochi giorni fa in merito.

Interpellato durante un evento nel quale ha suonato alla consolle, il dj ha usato parole poco romantiche quando gli è stato chiesto di commentare le tante voci che lo vorrebbero di nuovo fidanzato con la romana. Alla giornalista che gli ha domandato se i Damellis sono tornati, il ragazzo ha risposto: "No, non sono tornati. Ogni tanto ci vediamo, ma nulla di ufficiale o di particolarmente importante".

Il veronese, dunque, ha confermato che lui e l'influencer si frequentano (sarebbe stato assurdo dire il contrario dopo che sono stati pizzicati dai paparazzi mentre si baciavano), ma ha frenato l'entusiasmo di chi li considerava già una coppia.

"Pian piano. Nel senso, boh. Nulla di che", ha aggiunto Andrea.

Insomma, Damante e la De Lellis pare non abbiano alcuna fretta a rendere serio il loro rapporto: dopo aver vissuto due anni da favola come fidanzati, oggi i due preferiscono godersi la loro "amicizia affettuosa" senza fare troppi progetti per il futuro.

La De Lellis non commenta le parole di Damante

Da quando Tabloit.it ha reso pubbliche le dichiarazioni di Andrea sull'attuale rapporto con Giulia, sono stati tanti i fan a dirsi delusi: la scelta del giovane di descrivere il riavvicinamento con l'influencer come "nulla di particolarmente importante", ha fatto storcere il naso alla maggior parte dei sostenitori della coppia nata a Uomini e Donne qualche anno fa.

A circa 24 ore dalla diffusione dell'intervista di Damante, possiamo dire che ancora non c'è stata una replica della De Lellis: la romana, infatti, non ha commentato in nessun modo l'uscita poco elegante del suo ex fidanzato, ma ha preferito usare i social network per dare consigli di bellezza o per condividere con le sue "bimbe" la gioia per l'essere diventata di nuovo zia.