Ennesimo scivolone sui social network per Giulia De Lellis: la ragazza ha deciso di commentare i look dei personaggi presenti al Met Gala, ma forse prima non si è informata su quale fosse il tema di quest'anno. L'influencer, infatti, ha bocciato gli outfits più stravaganti, mentre ha premiato quelli più eleganti che sono passati sul red carpet. Nella giornata di ieri, inoltre, la 23enne ha partecipato alla sfilata di Tezenis a Verona e lì si è ritrovata faccia a faccia con una sua ex amica.

Giulia De Lellis: gaffe sul Met Gala e incontro alla sfilata con l'ex amica Sonia Lorenzini.

Si tratta di Sonia Lorenzini che, secondo il Gossip, sarebbe stata una delle amanti di Andrea Damante.

Giulia parla del Met Gala e sul web la prendono in giro

Si sta facendo un gran parlare dell'evento benefico che c'è stato l'altra sera, il Met Gala: a catturare l'attenzione dei curiosi, sono stati ovviamente i look eccentrici che hanno sfoggiato gli ospiti presenti. Tra i tanti che hanno espresso un'opinione sugli abiti molto particolari che hanno indossato i vip sul red carpet, spicca Giulia De Lellis: la romana, infatti, ha fatto una serie di sondaggi su Instagram per capire se il suo pensiero su alcuni outfits fosse condiviso dai fan.

Quello che forse l'influencer non sapeva è che il tema che i personaggi famosi dovevano rispettare quest'anno è quello del 'camp', ovvero il trash che incontra il kitsch ostentato con orgoglio.

La 23enne, infatti, ha bocciato i vestiti più stravaganti (come quelli di Gigi Hadid o Katy Perry), mentre ha promosso chi ha sfoggiato look eleganti.

'Grazie Giulia, tu sì che hai capito lo spirito del Met Gala. Sempre sul pezzo', 'La De Lellis che commenta gli outfit del Met definendo fuori luogo quelli eccentrici e bellissimi quelli classici, si dimostra la solita capra', 'Vatti a cercare il significato di camp', questi sono solo alcuni dei commenti che sono stati scritti su Twitter contro l'ex corteggiatrice di Uomini e donne dopo la sua gaffe.

A proposito di scivoloni social, la giovane ne ha fatto un altro ieri quando ha inserito nella lista di look da commentare quello di Blake Lively, che ha definito 'una delle più giuste'.

Peccato, però, che l'attrice americana non fosse presente all'evento quest'anno (forse perché è in attesa del suo terzo figlio): la foto che ha pubblicato Giulia, infatti, è del 2018.

De Lellis e Lorenzini allo stesso evento dopo la diatriba su Damante

Oltre che per i commenti fuori luogo che ha fatto sul Met Gala, ieri Giulia De Lellis è finita al centro del gossip per un incontro molto particolare che ha fatto. Alla sfilata di Tezenis che c'è stata a Verona, l'influencer ha incrociato una sua ex cara amica: Sonia Lorenzini.

Come hanno raccontato i giornali e i siti in passato, le due ex protagoniste di Uomini e Donne sono state complici per tanto tempo ma, quando la romana ha lasciato Andrea Damante poco più di un anno fa, improvvisamente è finita anche la sua amicizia con la tronista.

Secondo voci di corridoio, la 23enne avrebbe deciso di interrompere questo rapporto dopo essere stata messa al corrente da terze persone che Sonia sarebbe stata una delle ragazze con le quali il dj l'avrebbe tradita. La Lorenzini ha sempre respinto ogni accusa, ma la De Lellis non ha mai voluto dare una seconda chance all'amica, a differenza di quello che ha fatto con Andrea negli ultimi mesi.