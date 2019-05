È tempo di una nuova puntata con la soap Una vita, che anche oggi 11 maggio verrà trasmessa su Canale 5 al termine della soap Beautiful. Come già accaduto le scorse settimane, nella programmazione pre-festiva l'orario sarà leggermente diverso rispetto a quello settimanale: la serie iberica inizierà alle ore 14:10 e proseguirà fino alle ore 15:15 circa, quando lascerà spazio alla 'cugina' Il Segreto. Risulta confermato anche il maxi-appuntamento della domenica, che come abitudine oramai consolidata andrà in onda alle ore 14:25 circa e proseguirà fino alle ore 16:25 circa.

Anticipazioni Una Vita: Samuel rifiuta la proposta di Ursula

La puntata odierna sarà ancora concentrata sulla difficile situazione in cui si troverà Blanca dopo la rottura con Diego. La giovane dovrà fare i conti con le nuove intromissioni di Ursula, che tenterà di isolarla anche da tutte le persone che le vogliono bene. Non solo, la dark lady penserà ad una nuova strategia per liberarsi definitivamente di Diego, anche se il suo piano questa volta non andrà a buon fine.

Una Vita anticipazioni: Samuel rifiuta la proposta di Ursula

Diego e Blanca non stanno più insieme, ma la donna continuerà a provare dei forti sentimenti per lui.

Pubblicità

Secondo quanto rivelano le anticipazioni della puntata di Una Vita di oggi, la prima a rendersi conto di questo amore sarà Ursula, che tenterà una nuova strategia per liberarsi di Diego una volta per tutte. Chiamerà in causa Samuel, al quale proporrà di uccidere il fratello per porre fine al 'problema'. Consapevole dei sentimenti di Blanca, Samuel però rifiuterà senza esitazione di giungere ad un provvedimento tanto drastico nei confronti del fratello.

Nella puntata odierna di Una Vita, Ursula continuerà ad intromettersi nell'esistenza della figlia anche da un altro punto di vista, facendo in modo che lei risulti isolata da tutti coloro che la circondano e la amano.

Trame Una Vita: Blanca isolata dalla madre

I problemi non hanno fine per Blanca, costretta a fare i conti con l'inspiegabile rottura con Diego. Il giovane infatti continuerà a mantenere il segreto sulle sue reali condizioni di salute, facendo credere all'amata di non provare più dei sentimenti per lei.

Pubblicità

Dopo la rottura, Blanca ha trovato nelle amiche delle perfette spalle su cui piangere, trovando il loro comprensione e consigli. Ma anche in questo caso la situazione sarà destinata a cambiare a causa dell'ennesima intromissione di Ursula. Consapevole del legame con le amiche di Acacias 38, in primis la cara Leonor, la dark lady tenterà di isolare la figlia: il fatto non potrà fare altro che peggiorare uno stato d'animo già compromesso.