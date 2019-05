Angelo Sanzio, ex inquilino del Grande Fratello ha rilasciato una recente intervista alla rivista Oggi, svelando un ulteriore interessante dettaglio sul misterioso caso delle nozze di Pamela Prati e sulle sue due agenti, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. Dopo l'esperienza in televisione, l'ex gieffino si era infatti affidato all'agenzia di spettacolo che gestiscono le due agenti della nota showgirl de Il Bagaglino.

Le parole di Angelo Sanzio sul caso Prati

"Delle amicizie in comune mi avevano suggerito di raccomandarmi a loro nel corso della mia partecipazione al GF ma specialmente per la gestione di serate e ospitate dopo il programma" ha dichiarato Angelo Sanzio ai microfoni di Oggi parlando delle manager Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo.

Poi, l'ex gieffino ha aggiunto: "Sa qual è la questione più surreale? Mi obbligavano a pagare i loro biglietti del treno per Milano una volta che ero invitato nei programmi Mediaset. Poi, la Perricciolo mi domandò se avevo la possibilità di fornirle una sim intracciabile. Mi spiegò che questa richiesta che le serviva per colpire una nota parlamentare che le aveva provocato, a suo dire, delle problematiche. Mi fece la promessa che mi avrebbe dato 100 mila euro, una cifra rilevante e assurda che non accettai perché si trattava di qualcosa di non molto pulito".

Per quanto riguarda il matrimonio di Pamela Prati e Mark Caltagirone, Sanzio ha confessato: "La Michelazzo si occupava di organizzare serate a Roma in un ristorante. Durante queste occasioni, ho visto spesso la Prati. Lei mi disse che era fidanzata con questo uomo di nome Mark. Qualche sera Pamela Perricciolo mi fece vedere uno scatto di un diamante a forma di cuore che Caltagirone voleva donare alla sua futura moglie. Mi chiesero di andare a cercarlo dichiarando che al momento del pagamento, più o meno 200 mila euro, se ne sarebbe occupato Caltagirone.

Dopodiché non se ne fece più niente... Io Mark non l'ho mai visto, né conosciuto e né sentito in un anno e mezzo". Poi, lo stesso Sanzio ha concluso dicendo: "Solamente dopo che ho lasciato l'agenzia Aicos, Mark mi ha scritto tramite Instagram con toni piuttosto duri. Mi raccontava che era in Siria e mi spiegò che era predisposto a pagare anche tre legali per difendere Pamela e l'agenzia Aicos che la soubrette dice di amministrare. Per quanto riguarda le nozze, l'agenzia parlava di un matrimonio già celebrato il 21 marzo".

La data delle nozze non è stata rinviata

Oggi, mercoledì 1 maggio, nella nuova puntata di Live - Non è la D'Urso, Eliana Michelazzo, manager di Pamela Prati ha smentito la notizia del rinvio della data di matrimonio tra Mark Caltagirone e la showgirl. Stando a quanto dichiarato dalla Michelazzo in trasmissione, le nozze si terranno l'8 maggio e non saranno rimandate tra una settimana.