Oggi, "Un posto al sole" non è andato in onda per lasciare lo spazio al concertone del Primo maggio, ma giovedì 2 verrà trasmessa una puntata doppia che darà molte risposte sulla vicenda del rapimento di Tommaso. L'episodio del 30 aprile si era concluso con un bacio appassionato tra Vittorio (Amato Alessandro D'Auria) e Alex (Maria Maurigi), mentre Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Filippo (Michelangelo Tommaso) erano appena giunti in Messico pronti ad indagare per scoprire la verità su Tommaso. Di seguito le anticipazioni del doppio episodio che andrà in onda giovedì 2 maggio alle 20:20 su Rai 3.

La gelosia di Giulia

Negli episodi precedenti, Giulia e Denis stavano iniziando a riavvicinarsi, tuttavia Giulia (Marina Tagliaferri), insicura a causa del bacio tra Denis (Corrado Tedeschi) e Lucy, sarà logorata dalla gelosia. La donna continuerà a spiare il suo amato su Chain, ma i suoi sospetti la porteranno a commettere alcuni errori, che potrebbero avere gravi ripercussioni sulla sua relazione. I due avranno uno scontro leale e diretto che chiarirà il futuro del loro rapporto.

Alex e Vittorio, un amore tormentato

Nell'episodio precedente di Un posto al sole, Alex (Maria Maurigi) aveva baciato appassionatamente Vittorio (Amato Alessandro D'Auria), ma adesso la ragazza sarà assalita dai dubbi sul futuro della loro relazione.

Lei, sebbene innamorata, non dimenticherà quanto il ragazzo in passato l'abbia fatta soffrire e deciderà di farglielo presente smorzando il suo entusiasmo. Vittorio rimarrà spiazzato dalle parole di Alex e farà di tutto per farle comprendere la bontà dei suoi sentimenti. Nel frattempo Guido preoccupato cercherà di tirare su il morale del figlio ma con scarsi risultati.

Il rapimento di Tommaso

La storyline legata al rapimento di Tommaso è quella che ha, maggiormente, tenuto i fan con il fiato sospeso, quello che è certo è che nella cella si trova l'attore Erik Tonelli che non è accreditato come Tommaso ma bensì come Leonardo Arena.

Le possibilità a questo punto restano solo due: Leonardo Arena è un impostore oppure quella di Leonardo è una seconda identità che ha assunto il vero Tommaso, ma in questo caso ci troveremmo di fronte a un recasting dell'attore. Serena (Miriam Candurro), rimasta a Napoli, sarà preoccupatissima per le sorti del marito, nel frattempo Filippo e Roberto rimarranno in attesa delle richieste dei rapitori. Inizialmente i due non faranno grossi passi in avanti ma, ad un certo punto, la situazione si sbloccherà.

I rapitori, sicuri di tenere in ostaggio Tommaso, organizzeranno lo scambio, ma le cose non andranno esattamente come previsto. Filippo si troverà a dover fare una difficilissima scelta e ci verrà svelata la sorte di Tommaso e l'identità del prigioniero Leonardo Arena (Erik Tonelli).