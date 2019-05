Oggi, venerdì 17 maggio, andrà in onda su Canale 5 la nona puntata di Ciao Darwin 8 - Terre desolate, nella quale vedremo la sfida tra Web e Tv, ovvero tra le star divenute famose grazie ai social contro quelle del piccolo schermo. Come capitani alla guida delle due squadre, ci saranno volti ben diversi tra loro: Enzuccio con Il Pancio e Paola Perego.

Pubblicità

Pubblicità

Quest'ultima è ormai nota come conduttrice di vari programmi sia sulla Rai che su Mediaset, mentre Enzuccio e Il Pancio sono due comici molto amati e seguiti su Youtube e su Instagram. Ma chi scenderà la famosa scalinata dello show? Stando alle anticipazioni riportate da Super guida Tv, questa volta toccherà al bello e statuario Filippo Melloni, modello bolognese dai lunghi capelli castani e dalla barba incolta.

Chi è esattamente Filippo Melloni

Filippo Melloni è nato nel 1995 e nella vita fa il modello e l'influencer.

Filippo Melloni sarà il Padre Natura della nona puntata di Ciao Darwin 8

Filippo non è il classico bello che non balla e ha diversi interessi, tra cui quello per la medicina che ha ereditato dal padre medico e quello per lo sport. Infatti, nel tempo libero pratica e insegna calisthenics, una curiosa disciplina sportiva piuttosto affine al fitness e alla ginnastica. Come se non bastasse, ama collezionare pellicole cinematografiche in blu ray, tra cui Inception di Cristopher Nolan, ha una grande predilezione per i profumi che non disdegna mai di utilizzare in varie occasioni e segue una dieta piuttosto rigida, anche se a volte si concede a piccoli peccati di gola come la pizza a base di mozzarella di bufala e le salsicce.

Pubblicità

Sicuramente, le telespettatrici dello show non rimarranno indifferenti di fronte alla bellezza esotica del ragazzo, che ricorda moltissimo quella del noto attore americano di origini hawaiane Jason Momoa. Ora, il profilo Instagram di Filippo conta più di duecentomila seguaci, ma sicuramente sarà destinato a crescere vertiginosamente dopo la sua attesissima comparsa negli studi di Canale 5.

Follettina Creation: da You Tube a Ciao Darwin 8

Nella puntata di questa sera Web contro Tv di Ciao Darwin 8, ci sarà anche la youtuber Mariagrazia Catalano in arte Follettina Creation, che molti la ricorderanno grazie ad una recente ospitata a Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso. Infatti, è stata proprio lei stessa ad annunciarlo su Instagram dichiarando: "Si va a registrare a Ciao Darwin.

Evviva, sono felicissima!". I suoi numerosi e fedeli seguaci non vedono l'ora di vederla negli studi di Canale 5 alle prese con lo sfrontato Paolo Bonolis che sicuramente la renderà protagonista in una delle sue spassosissime gag. Forse, la youtuber dovrà affrontare la prova della macchina del tempo? Chissà per scoprirlo non ci rimane che attendere la puntata di questa sera.