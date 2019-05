Nuova bufera all'interno della casa del Grande Fratello. Tra litigi, coccole e polemiche i ragazzi sembrano non smettere mai di sorprendere il pubblico che li osserva. I dettagli della casa più spiata d'Italia non riescono di certo a passare inosservati.

In particolar modo, alcune ore fa, è stato notato un'atteggiamento strano da parte del concorrente Gennaro Lillio. Secondo un video che sta facendo il giro del web, il ragazzo avrebbe un auricolare all'orecchio. A destare i sospetti dei fan sono state alcune parole da lui pronunciate mentre portava la mano all'orecchio, chiaramente infastidito da un qualche suono.

I fan del GF sospettano di Gennaro Lillio

Nelle ultime settimane, Gennaro Lillio è finito al centro dell'attenzione per via del suo rapporto con Francesca De Andrè.

GF 16, Gennaro potrebbe avere un auricolare: i fan condividono il video sul web (RUMORS)

I due sono sempre molto vicini, ma la De Andrè ha un fidanzato fuori dalla casa. Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, quest'ultima ha avuto proprio un confronto con il compagno e le cose sembrano essersi risolte per il meglio. L'affinità tra i due e gli avvicinamenti continuano comunque ad essere molto presenti.

Questa volta però, ciò che ha fatto finire Gennaro al centro delle polemiche non è stato il suo rapporto con Francesca, ma bensì il fatto che molti fan del GF, guardandolo nella casa, hanno avuto il sospetto che lui avesse un auricolare all'orecchio.

Il video incriminato fa il giro del web

Entrando nel dettaglio di quanto successo, l'uomo si trovava in casa sul divano mentre stava chiacchierando con la De Andrè. Arrivato ad un certo punto, Gennaro si tocca l'orecchio e inizia dire: 'C'è un rumore, da fastidio'. Il ragazzo si è chiaramente rivolto alla regia per ben due volte e a quel punto è stato chiamato in confessionale. In molti i telespettatore del reality che hanno iniziato a sospettare qualcosa di 'losco' in questo suo comportamento.

I fan hanno infatti condiviso il video sulle principali piattaforme social, come Twitter. In molti chiedono di avere spiegazioni per quanto accaduto. Magari nelle prossime ore potrebbe arrivare un chiarimento da parte della redazione del programma o forse Barba D'Urso darà una spiegazioni durante il corso di uno dei suoi programmi.

La prossima puntata del Grande Fratello andrà in onda lunedì 20 maggio. Per Gennaro e la De Andrè potrebbe essere una nuova puntata ricca di sorprese, non di certo piacevoli.

La D'Urso ha infatti mostrato una busta a Pomeriggio 5 che conterrebbe le foto di un bacio del fidanzato della De Andrè con una mora. Se così fosse, il rapporto tra i due potrebbe essere compromesso e per Lillio potrebbe essere l'occasione giusta per farsi avanti con la donna che le piace.