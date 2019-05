Gli ascolti della telenovela spagnola “Il Segreto” ambientata a Puente Viejo e scritta dall’autrice Aurora Guerra continuano ad essere positivi. Negli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 tra qualche settimana, Prudencio Ortega si ritroverà a lottare tra la vita e la morte, dopo aver protetto Julieta Uriarte con la complicità di Mauricio.

Il fratello di Saul verrà ferito gravemente a seguito dello scontro avuto con Lamberto e i suoi scagnozzi. Le condizioni di salute del pupillo minore di Francisca Montenegro peggioreranno, al tal punto che sarà costretto a sottoporsi ad un delicato intervento di trasfusione di sangue insieme ad un suo familiare per poter sopravvivere.

Prudencio e Mauricio proteggono Julieta, Saul ritrova la sua promessa sposa

Le trame delle prossime puntate italiane, svelano che Julieta non riuscirà a diventare la moglie di Saul, perché il giorno del suo matrimonio verrà sequestrata.

Il Segreto, spoiler: Prudencio in fin di vita dopo aver salvato Julieta

Il maggiore degli Ortega rimasto spiazzato insieme a tutti gli invitati, per essere stato abbandonato all’altare, sospetterà subito che nella sparizione della sua amata siano coinvolti Prudencio e Mauricio. A gran sorpresa, si riveleranno essere proprio il pupillo minore di Francisca e il capomastro i rapitori della nipote di Consuelo, ma per un buon motivo. La Uriarte verrà a conoscenza di essere stata portata in un luogo sicuro per sfuggire dalle grinfie di Eustaquio e Lamberto Molero, intenti ad ucciderla.

Nel frattempo Saul dopo aver iniziato a credere che la sua promessa sposa abbia bisogno del suo aiuto, controllerà ogni passo del fratello e del Godoy, fino ad arrivare proprio nella casa abbandonata situata nei pressi di Puente Viejo in cui si trova Julieta. I due innamorati dopo essersi ricongiunti, tenteranno di fare ritorno nel quartiere iberico senza riuscirci, a causa di Molero che li fermerà insieme ai suoi uomini.

Il fratello di Saul rischia la vita, Eustaquio minaccia la Uriarte e il maggiore degli Ortega

Per fortuna la Uriarte e il maggiore degli Ortega saranno fuori pericolo di vita, grazie all’intervento di Carmelo che farà arrivare la guardia civile.

Purtroppo la nipote di Consuelo si troverà nuovamente in una situazione allarmante, rischiando di essere colpita da una pallottola da Lamberto. Quest’ultimo non riuscirà nel suo intento, per colpa di Prudencio che farà da scudo con il suo corpo alla cognata, venendo ferito involontariamente da Lamberto prima che lo stesso venga assicurato alla giustizia. Il minore degli Ortega verrà subito soccorso dal dottor Zabaleta, che dopo averlo visitato comunicherà ai membri della casona che potrà rimanere in vita soltanto attraverso un’urgente trasfusione di sangue.

Saul non appena verrà informato delle gravissime condizioni del fratello tramite Mauricio, deciderà di salvarlo essendo l’unica persona con cui ha legami di sangue, anche se Julieta non approverà la sua scelta per tutto il male che gli ha fatto. Fortunatamente Prudencio dopo aver ricevuto il sangue dal fratello, si riprenderà ma continuerà ad essere instabile. A quel punto Saul e la Uriarte torneranno ad occuparsi dei preparativi delle loro nozze.

La coppia continuerà ad affrontare nuovi problemi, quando il malvagio imprenditore Eustaquio li minaccerà per l’ennesima volta, facendogli presenti di essere disposto a presentarsi al loro matrimonio.