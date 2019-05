Domani 17 maggio andrà in onda la nona puntata della trasmissione televisiva Ciao Darwin. Il programma condotto da Paolo Bonolis ha riscosso enorme successo durante questa stagione, anche se molte sono state le polemiche nelle ultime settimane per via di un'incidente al genodrome che ha paralizzato un concorrente dal collo in giù.

Nonostante ciò, le puntate proseguono con la normale programmazione. Nel corso della messa in onda di domani, il pubblico da casa assisterà alla sfida tra il mondo della Tv e quello del Web.

Spoiler Ciao Darwin 8 nona puntata

Nell'ultimo appuntamento, ha avuto luogo la sfida tra Juventini contro Tutti. Lo scontro ha molto appassionato i tifosi di calcio italiani, che si sono schierati per una delle due fazioni. Ciao Darwin sta ormai arrivando quasi alla sua conclusione e quella del 17 maggio sarà una delle ultime puntate trasmesse.

Anticipazioni Ciao Darwin 17 maggio: Tv vs Web, capitani Paolo Perego e Il Pancio

Il 'duello' sarà anche in questo caso molto acceso, perché a contendersi la vittoria ci sarà la fazione della Tv contro quella del Web. A rappresentare il mondo della tv ci sarà Paolo Perego, una delle conduttrici più amate in Italia. Dall'altro lato invece, ci sarà il duo Il Pancio ed Enzuccio, molto famosi su Youtube per i loro video divertenti e sui social.

I due mondi dovranno affrontare tutte le prove previste prima che venga decretato il vincitore.

Nella sfida è prevista la prova del dibattito, il genodrome, il viaggio nel tempo, la prova di coraggio, la sfilata ed infine la prova conclusiva all'interno della vasca. Il pubblico presente in studio potrà dare il suo voto in base alle proprie preferenze.

Dove vedere le repliche di Ciao Darwin 8

Per tutti coloro che non potessero assistere alla messa in onda in prima serata su Canale 5 alle 21:30 circa, sarà possibile guardare la replica attraverso il sito di Mediaset Play.

In questo modo si potranno rivedere tutte le puntate già andate in onda sull'emittente televisiva e altri programmi sempre trasmessi su Canale 5. Per usufruire del servizio basterà effettuare una prima registrazione che servirà poi per gli accessi successivi.

Chi invece volesse avere la trasmissione sempre a portata di mano, potrà decidere di scaricare l'apposita applicazione di Mediaset Play sul proprio smartphone o tablet, sia esso con sistema operativo Android o iOS.

Anche in questo caso bisognerà effettuare una semplice registrazione attraverso la propria email ed una password. In questo modo, tutte le messe in onda di Ciao Darwin potranno essere riviste in completa mobilità. mentre si è sui mezzi pubblici o comunque in qualsiasi altro posto in cui non si abbia a disposizione un computer. Sia online che attraverso l'applicazione, non ci sarà alcun costo da pagare.