La soap opera iberica “Il Segreto” continua ad appassionare il pubblico. Presto al triangolo amoroso composto da Isaac Guerrero, Antolina ed Elsa Laguna, si aggiungerà un’altra persona. Quest’ultima continuerà a fare i conti con la malvagia moglie del carpentiere, che metterà in atto un’altra delle sue perfide strategie.

L’ex ancella farà andare su tutte le furie il consorte dopo avergli fatto credere che la sorella del defunto Jesus ha fatto breccia nel cuore del nuovo medico Alvaro Fernandez. Isaac dimostrerà ancora una volta di essere innamorato della sua ex fidanzata, dato che in preda alla gelosia ordinerà al sostituto di Zabaleta di lasciare il paese spagnolo al più presto in un modo abbastanza minaccioso.

Zabaleta sostituito da Alvaro, Elsa si sente male

Il sostituto del dottor Zabaleta stravolgerà la vita di Elsa nei prossimi episodi italiani.

Spoiler Il Segreto: Antolina inganna il marito, Isaac affronta Alvaro

Quest’ultima starà a stretto contatto con il nuovo medico Alvaro Fernandez per curare i cittadini contagiati dalla varicella. L’ex fidanzata di Isaac inizialmente non sarà vista di buon occhio dal nuovo arrivato, dato che crederà che Antolina abbia abortito a causa sua, accusandola di essere un’assassina di bambini. Con il passare dei giorni, Alvaro si farà un’altra opinione sulla Laguna, dato che apprezzerà molto il suo modo di fare dopo averla vista fare il possibile per gli ammalati.

A quel punto il Fernandez rivolgerà le sue scuse ad Elsa, per essersi scagliato contro di lei basandosi soltanto sui pettegolezzi che girano in paese. Quest’ultima, dopo aver perdonato Alvaro, avrà un malessere improvviso dovuto all’eccessiva stanchezza, al tal punto che dovrà ricevere le dovute cure mediche.

L’inganno di Antolina, Isaac chiede a Fernandez di allontanarsi dalla Laguna

La malvagia Antolina approfitterà della situazione per mettere per l’ennesima volta il marito Isaac contro l’ex fidanzata.

La Ramos farà una spiazzante insinuazione sulla sua rivale in amore, facendo intuire al Guerrero che si è gettata tra le braccia del dottor Fernandez. Il carpentiere pur avendo deciso di rimanere al fianco della moglie non riuscirà a trattenere la calma non appena verrà a conoscenza dalla stessa che la Laguna si è innamorata di un altro uomo. Isaac dopo aver discusso con Antolina nella piazza di Puente Viejo, dicendole di non voler sapere più nulla di Elsa, affronterà subito il sostituto di Zabaleta.

Il carpentiere chiederà ad Alvaro di prendere le distanze dalla Laguna. Alvaro a seguito del duro confronto avuto con il Guerrero metterà al corrente la Laguna, che gli comunicherà di aver avuto una lunga relazione sentimentale con il falegname, senza scendere nei dettagli. La sorella del defunto Jesus non dirà al Fernandez che le sue nozze con Isaac sono saltate a causa dell’arrivo in chiesa di alcuni malviventi. Quest’ultimo pur non avendo ricevuto le dovute spiegazioni dalla sua assistente dimostrerà di nutrire un forte interesse per la donna.

In seguito Alvaro farà i conti con un’altra aggressione, ma questa volta ad attaccarlo saranno degli sconosciuti per un motivo oscuro.