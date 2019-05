Nel giorno in cui "Chi" ha reso pubblica la sua testimonianza sul "caso Pamela Prati", Georgette Polizzi ha usato i social network per informare i fan di essere stata poco bene. Appena rientrata dall'ospedale, dove è stata un bel po' di ore per alcuni accertamenti, la stilista ha fatto sapere che la tensione dell'ultimo periodo non ha giovato alla sua salute (la ragazza soffre di sclerosi multipla).

Georgette provata fisicamente dopo il 'caso Pamela Prati'

L'intervista che Georgette Polizzi ha rilasciato a "Chi" in relazione a quanto raccontato Pamela Prati ed Eliana Michelazzo in vari salotti tv da stamattina sta facendo il giro del web. L'ex protagonista di Temptation Island, infatti, si è esposta per denunciare le tante incongruenze alle quali ha assistito quando ancora faceva parte dell'agenzia Aicos.

Al settimanale di Gossip di Alfonso Signorini, dunque, la stilista ha raccontato che la Perricciolo e la Michelazzo le avrebbero mostrato "due Mark Caltagirone diversi".

Georgette Polizzi in ospedale dopo l'intervista sulla Prati: 'L'ansia non aiuta la mia malattia'.

Le agenti, infatti, pare abbiano fatto vedere alla loro ex assistita le foto che ritraevano due uomini differenti per provare l'esistenza del compagno della soubrette.

Dopo aver visto il faccia a faccia tra la showgirl e Silvia Toffanin a Verissimo, poi, la ragazza ha deciso di raccontare la sua verità perché spaventata dalla lucidità con la quale le due donne secondo lei mentivano davanti a tutti.

Mentre in rete non si parlava d'altro che delle sue forti dichiarazioni sulla vicenda che da settimane è sulla bocca di tutti, Georgette si sentiva poco bene e veniva accompagnata in ospedale per accertamenti.

Di questo episodio, però, gli utenti del web sono stati informati una volta che la giovane è tornata a casa. Nel tardo pomeriggio di oggi, infatti, la Polizzi ha usato Instagram per aggiornare i fan sul suo stato di salute.

La Polizzi su Ig: 'Spero che tutto passi in fretta'

"Sono appena uscita dall'ospedale, dove i medici si sono presi cura di me oggi" - ha esordito Georgette nel suo sfogo che sta facendo il giro della rete. L'ex volto di Temptation Island, che circa un anno fa ha svelato di essere stata colpita improvvisamente dalla sclerosi multipla, ha fatto sapere che le tante cose che sono successe ultimamente non le hanno fatto bene né fisicamente né psicologicamente.

"Questo accumulo di ansia e tensione, non aiuta la mia malattia. Ora devo riposare e spero che tutto passi in fretta" - ha concluso la ragazza su Instagram.

Prima che la Polizzi rendesse pubblico il malessere che ha avuto nella giornata di oggi, Eliana Michelazzo aveva risposto alla sua intervista su "Chi" con una Stories che ha fatto molto discutere.

Sotto ad una foto che la vedeva abbracciare Georgette su una sedia a rotelle, l'agente aveva scritto: "Come sentirsi pugnalate dopo aver dato tanto amore".

Dopo poco, però, la socia di Pamela Prati ha rimosso questo post.