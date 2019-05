La telenovela di origini spagnole Il Segreto ambientata a Puente Viejo riesce a stupire il pubblico con numerosi colpi di scena. Le puntate iberiche di questa settimana saranno caratterizzate da inaspettati e drammatici avvenimenti. Mentre Isaac Guerrero rimarrà spiazzato dalla decisione di Elsa Laguna di mettere fine alla loro tresca amorosa, gli abitanti della casona affronteranno delle difficoltà.

L’ex padrona di Antolina deciderà di allontanarsi dal carpentiere in modo definitivo al punto che si appresterà a lasciare il paese senza di lui. Dall'altra parte un attentato stravolgerà la vita di Fernando Mesia che, dopo essere rimasto vedovo, rischierà di perdere anche Maria Castaneda. Quest'ultima uscirà dal coma ma le sue condizioni resteranno molto critiche.

Isaac mette alle strette la Laguna, Fernando perde la moglie

Negli episodi che verranno trasmessi sull’emittente televisiva Antena 3 fino a venerdì 17 maggio 2019 Isaac, dopo aver parlato con Consuelo che gli dirà di tenere sotto controllo Elsa, affronterà la diretta interessata.

Il Segreto, trame Spagna: Elsa intenta a partire senza Isaac, Maria in condizioni critiche

Il carpentiere dirà alla sua ex fidanzata di essere onesta e di dirgli una volta per tutte cosa le sta succedendo. La Laguna, dopo essere stata messa alle strette, confesserà al Guerrero di essere tormentata a causa della loro peccaminosa storia d’amore. A sorpresa la sorella di Jesus interromperà la relazione con Isaac dicendogli che tra di loro è finita. Nel frattempo quello che doveva essere il giorno più bello della sua vita, ovvero il matrimonio, diventerà un vero incubo per Fernando Mesia.

Quest’ultimo dopo essere convolato a nozze perderà la moglie, Maria Elena, che esalerà l’ultimo respiro tra le sue braccia a causa dell’esplosione di una bomba. Il figlio del defunto Olmo riuscirà a sopravvivere mentre Maria e Matias Castaneda subiranno le gravi conseguenze dell’attentato.

Maria in gravi condizioni di salute, Elsa prepara le valigie

Intanto Prudencio non appena Lola vorrà avere un rapporto intimo con lui, per non essere riuscita a saldare un debito, la rassicurerà dicendole di voler trascorrere più tempo con lei.

Le condizioni della figlia di Emilia e Alfonso peggioreranno quando avrà un grave attacco mentre saranno presenti suo nonno e il fratello Matias. Il dottor Zabaleta, dopo aver visitato la madre di Esperanza, affermerà che ha riportato dei gravi danni all’addome e al torace. Nel contempo Isaac non riuscirà a capire come mai Elsa ha deciso di lasciarlo. Quest’ultima resterà ferma nella sua decisione dato che quando il Guerrero rientrerà a casa lei preparerà le valigie per abbandonare Puente Viejo.

Severo si sentirà il responsabile dello scoppio dell’ordigno che ha causato il decesso della moglie di Fernando poiché aveva chiesto ai suoi artefici che non avrebbero dovuto esserci vittime. Le condizioni di salute di Matias saranno abbastanza allarmanti dato che il dottore comunicherà a Marcela che il marito è in pericolo di vita. Per finire Isaac inizierà a sospettare che Antolina abbia rubato tutti i soldi che aveva messo da parte mentr Lola accetterà di lavorare per il minore degli Ortega per restituirgli il prestito con i soldi che guadagnerà.