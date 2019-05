Per tutti i fan della fiction Mentre ero via con protagonista Vittoria Puccini è giunto il momento della resa dei conti finale. La serie sta per salutare il suo vasto pubblico che l'ha seguita con così grande interesse e il prossimo giovedì 9 maggio andrà in onda la sesta e ultima puntata di questa stagione che ottenuto dei risultati d'ascolto a dir poco sorprendenti, riuscendo a conquistare il gradimento degli spettatori. Un ultimo appuntamento che si preannuncia a dir poco imperdibile e che sarà caratterizzato da un bel po' di colpi di scena, molti dei quali lasceranno gli spettatori con il 'fiato sospeso' e, soprattutto, curiosi di poter vedere in onda la seconda serie di questa fiction.

Mentre ero via, gli spoiler della sesta e ultima puntata di giovedì 9 maggio

Le anticipazioni sulla trama di questa ultima puntata di Mentre ero via del 9 maggio rivelano che per la bella Monica arriverà il momento tanto atteso di scoprire la verità e quindi di fare i conti con il passato.

Mentre ero via ultima puntata spoiler

Per lei, però, non sarà affatto facile affrontare la realtà della situazione, dato che molte delle cose che le sono state dette e raccontate in queste settimane, in realtà non risultano essere vere.

Il presente, quindi, non è affatto quello che sembra e fondamentale in questa ultima puntata sarà il fatto che la donna riuscirà a recuperare pienamente la memoria e quindi potrà ricordare con lucidità cosa è successo. Gli spoiler di Mentre ero via, inoltre, rivelano che proprio nel sesto e ultimo appuntamento del 9 maggio vedremo che Monica dovrà fare i conti con una nuova sconvolgente rivelazione che la metterà nuovamente in difficoltà e che le farà crollare tutte le certezze che credeva di avere fino a questo momento.

Ma cosa ne sarà di Mentre ero via dopo la sesta puntata finale in onda questa settimana? A pochi giorni dall'ultimo episodio trasmesso in televisione, ecco che i telespettatori della fiction si chiedono quale sarà il suo futuro e quindi se avremo modo di vedere in onda un'ipotetica seconda stagione sugli schermi di Raiuno.

Ancora top secret il futuro di Mentre ero via: nessuna novità sulla seconda stagione

Ebbene, al momento la risposta ufficiale a questa domanda non c'è ancora, dato che da parte della Tv di Stato non vi sono conferme ufficiali su quello che sarà il destino della serie televisiva con Vittoria Puccini e quindi tutto sembra essere ancora in alto mare.

Da parte di mamma Rai e di RaiFiction non sono trapelate ancora indiscrezioni e anticipazioni ufficiali su quello che succederà nella prossima stagione televisiva e quindi se questa serie avrà un seguito, dopo i buonissimi ascolti registrati quest'anno.

Va detto che, sicuramente, Mentre ero via ha dalla sua parte gli ascolti positivi che ha totalizzato nel corso di queste settimane di messa in onda su Raiuno, con una media di spettatori che è arrivata a superare i cinque milioni di fedelissimi a settimana e uno share che ha viaggiato sempre sopra la soglia del 23%.

Un prodotto che ha entusiasmato molto anche i due attori protagonisti: sia Vittoria Puccini che Giuseppe Zeno hanno ammesso di essere molto soddisfatti del lavoro che hanno fatto e del risultato finale di questa serie, che ha saputo mettere insieme amore, passione, intrighi e mistero.